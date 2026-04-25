Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 12:51

Зарплаты растут неравномерно: кто получит максимум во второй половине 2026

Во втором полугодии 2026 года российские работодатели планируют увеличение номинальных заработных плат на 10-12%. Несмотря на признаки экономической рецессии, дефицит трудовых ресурсов вынуждает компании повышать оклады для удержания штата сотрудников. Прогноз опирается на текущую нехватку кадров, оцениваемую в 1,5 миллиона вакансий, и необходимость адаптации бюджетов к инфляционным процессам. Эксперты отмечают, что рынок труда остается рынком соискателя, где работники диктуют условия найма.

Макроэкономические предпосылки роста

Основным триггером для пересмотра зарплатных ведомостей становится инфляционное давление, которое многие граждане ощущают острее, чем показывают официальные отчеты. Компании вынуждены индексировать выплаты, чтобы предотвратить катастрофический отток квалифицированных специалистов. В условиях, когда спрос на наличность растет, а финансовая стабильность становится приоритетом, работодателям сложнее удерживать команду одними лишь обещаниями без реального подкрепления дохода.

Параллельно бизнес пытается балансировать между необходимостью инвестировать в персонал и падением маржинальности из-за общей экономической волатильности. Многие организационные модели, такие как четырехдневная рабочая неделя, рассматриваются как потенциальный инструмент экономии, хотя на практике они подходят далеко не всем индустриям. Удержание стоимости труда неизбежно ведет к пересмотру внутренней эффективности.

Эксперт по региональному развитию Дмитрий Корнилов отмечает, что в данных условиях даже фиксированные годовые вклады населения не всегда перекрывают потребительские риски.

"Муниципальный уровень управления остро реагирует на кадровый голод в бюджетном секторе. Мы видим, что конкуренция за человеческий капитал вынуждает административный ресурс повышать обязательства по зарплатам, чтобы не допустить коллапса в социальной сфере. Однако бюджетные лимиты ограничены, и резкий рост выплат может привести к пересмотру инвестиционных программ на местах. Важно понимать, что без системных решений по автоматизации процессов, долгосрочное удержание кадров только лишь через повышение окладов станет непосильной нагрузкой для регионов".

Эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов

Диспропорции между секторами экономики

Рост доходов будет крайне неоднородным. В то время как оборонно-промышленный комплекс и технический сектор показывают солидные прибавки, предприятия торговли фиксируют закрытие точек и снижение выручки, что подтверждает массовая трансформация конкуренции в ритейле. В этих сегментах динамика зарплат рискует оказаться значительно ниже уровня инфляции.

Особая ситуация сложилась в строительстве и сфере ЖКХ, где критическая зависимость от привлеченной силы заставляет компании повышать оплату, невзирая на отсутствие эффективных альтернатив. Как показывает практика строительного рынка, отказ от найма иностранных специалистов до сих пор остается скорее теоретической моделью, чем реальным сценарием для отрасли.

Даже в офисных профессиях карьерные стратегии претерпевают изменения. Сегодня приход на работу раньше коллег перестал быть гарантией признания или быстрого роста доходов. Работодатели все чаще смотрят на измеримую пользу для бизнеса, а не на длительность присутствия в кабинете.

Эксперты подчеркивают, что медианная зарплата за десятилетний период практически утроилась. Это означает, что номинальный рост успешно перекрывает инфляционные потери, если смотреть на дистанции в несколько лет. Однако в моменте работники склонны чаще менять локации и сферу деятельности, пользуясь отсутствием безработицы как главным преимуществом переговорной позиции.

Специалисты по управлению территориями, как отмечает Андрей Власов, указывают на риск разрыва между ожиданиями соискателей и возможностями малого бизнеса. В условиях, когда даже профессии, далекие от IT, подвергаются цифровой трансформации, любой дисбаланс зарплат может спровоцировать волну внутренней миграции в более благополучные сектора.

Информацию о рыночных прогнозах и аналитике состояния заработных плат во втором полугодии 2026 года предоставила Газета. ru. В материале подчеркивается, что тренд на повышение выплат стал вынужденной мерой, направленной не на развитие, а на сохранение операционной деятельности предприятий в условиях кадрового дефицита.

Важно учитывать, что динамика доходов в 2026 году будет зависеть от адаптации каждого конкретного бизнеса к новым макроэкономическим реалиям. Попытка удержать персонал через зарплатный рост без учета производительности труда несет в себе долгосрочные риски стагнации для ряда частных секторов экономики.

Главный вызов для рынка — сохранение покупательной способности граждан без раскручивания инфляционной спирали. Если темпы роста зарплат превысят рост производительности, это неизбежно отразится на конечной стоимости всех товаров и услуг.

Исследование подтверждает смену парадигмы: теперь не соискатель доказывает свою компетенцию, а работодатель создает условия для привлечения сотрудника, переходя от стратегии экономии к стратегии удержания.

Часто задаваемые вопросы:

Будет ли рост зарплат одинаковым для всех? Нет, эксперты прогнозируют двукратный разрыв между ОПК/IT и сферой услуг.
Что является драйвером роста? Отсутствие безработицы и острая нехватка кадров в размере 1,5 млн человек.
Вырастут ли реальные доходы? Статистика десятилетия показывает, что рост зарплат обгоняет инфляцию, несмотря на краткосрочные колебания покупательной способности.

Проверено экспертом: специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

