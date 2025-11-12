Немногие богаты, многие выживают: названы реальные зарплаты в Тюменской области
Лишь 6,4% жителей Тюменской области получают зарплату свыше 200 тысяч рублей в месяц. Такие данные привёл аналитический центр "РИА Рейтинг", составивший рейтинг российских регионов по уровню и распределению доходов.
Зарплаты тюменцев в цифрах
Согласно исследованию, Тюменская область заняла 18 место среди регионов России. Типичный диапазон зарплат в регионе, по оценке аналитиков, составляет от 41 до 112 тысяч рублей.
"Доля работающих с зарплатой выше 200 тысяч рублей в месяц в Тюменской области — 6,4%", — отмечено в статистике.
При этом каждый пятый житель региона (20,7%) получает менее 45 тысяч рублей.
Для сравнения:
-
в Ямало-Ненецком автономном округе доля низкооплачиваемых работников составляет лишь 3,1%,
-
а в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) - 3,0%.
Прогноз по росту доходов
Согласно проекту бюджета Тюменской области, к 2028 году средняя номинальная зарплата в регионе может достичь 116,4 тысячи рублей при базовом сценарии и 113,8 тысячи рублей - при консервативном.
Эксперты отмечают, что регион сохраняет сильные позиции благодаря промышленности, энергетике и строительному сектору, однако разрыв между высокими и средними доходами остаётся значительным.
