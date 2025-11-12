Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:16

Немногие богаты, многие выживают: названы реальные зарплаты в Тюменской области

Тюменская область заняла 18 место в России по уровню зарплат — данные РИА Рейтинг

Лишь 6,4% жителей Тюменской области получают зарплату свыше 200 тысяч рублей в месяц. Такие данные привёл аналитический центр "РИА Рейтинг", составивший рейтинг российских регионов по уровню и распределению доходов.

Зарплаты тюменцев в цифрах

Согласно исследованию, Тюменская область заняла 18 место среди регионов России. Типичный диапазон зарплат в регионе, по оценке аналитиков, составляет от 41 до 112 тысяч рублей.

"Доля работающих с зарплатой выше 200 тысяч рублей в месяц в Тюменской области — 6,4%", — отмечено в статистике.

При этом каждый пятый житель региона (20,7%) получает менее 45 тысяч рублей.

Для сравнения:

  • в Ямало-Ненецком автономном округе доля низкооплачиваемых работников составляет лишь 3,1%,

  • а в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) - 3,0%.

Прогноз по росту доходов

Согласно проекту бюджета Тюменской области, к 2028 году средняя номинальная зарплата в регионе может достичь 116,4 тысячи рублей при базовом сценарии и 113,8 тысячи рублей - при консервативном.

Эксперты отмечают, что регион сохраняет сильные позиции благодаря промышленности, энергетике и строительному сектору, однако разрыв между высокими и средними доходами остаётся значительным.

