© pixabay.com by ReneSchulze1984 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Андрей Власов Опубликована сегодня в 3:36

Почти 25% жителей Свердловской области едва сводят концы с концами: кого в регионе называют "бедными"

Свердловская область заняла 23-е место в России по уровню зарплат, большинство жителей зарабатывают ниже среднего

Свердловская область заняла 23-е место в общероссийском рейтинге по уровню зарплат, согласно данным РИА Новости. Это означает, что зарплаты в регионе находятся ниже среднего по России, и большая часть населения зарабатывает меньше, чем в более обеспеченных регионах страны.

Доля населения с низкими доходами

Практически четверть жителей Свердловской области (около 25%) зарабатывают меньше 45 тысяч рублей в месяц. Это подчеркивает экономическое неравенство в регионе, где значительная часть людей испытывает финансовые трудности.

Распределение доходов

При этом только 4,7% населения региона получают зарплату свыше 200 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата в Свердловской области варьируется от 47 до 102 тысяч рублей, что также указывает на большой разрыв в доходах среди местных жителей.

Лидеры по зарплатам

На первых местах в рейтинге по зарплатам расположились Чукотка и Москва, где доля специалистов с ежемесячным доходом свыше 200 тысяч рублей составила 36,5% и 26% соответственно. Замыкает тройку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ, где таких специалистов 24,7%.

Женщины Екатеринбурга о доходах мужчин

Интересно, что среди екатеринбурженок, по данным опроса, 72% считают, что мужчина должен зарабатывать больше денег в семье. Каждая вторая женщина не начнет отношения с малообеспеченным мужчиной, однако 40% готовы дать шанс, если он активно работает над увеличением своего дохода.

