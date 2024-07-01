Летом особенно опасно употреблять готовые салаты, так как они могут стать причиной серьезных отравлений, включая ботулизм. В городе Волжском шесть человек, включая ребенка, отравились салатами из пекарни, что привело к возбуждению уголовного дела, сообщает Вечерняя Москва.

Диетолог Елена Соломатина предупредила, что бактерии ботулотоксина могут развиваться в салатах, содержащих консервированные грибы, овощи или мясо, особенно при неправильном хранении. Эти бактерии могут вызвать ботулизм, симптомы которого схожи с инсультом, что затрудняет своевременную диагностику.

В жару также возрастает риск развития других бактерий, таких как кишечная палочка, листерии и дизентерия, которые могут быть смертельно опасны для детей и пожилых людей. Соломатина посоветовала избегать готовых салатов с рыбой, мясом и яйцами, особенно заправленных майонезом, и готовых фруктовых салатов, так как они быстро портятся. Лучше готовить салаты самостоятельно и употреблять их сразу.

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