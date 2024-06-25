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В Костромской области зафиксирована первая смерть от отравления ботулизмом
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:52

В Костромской области зафиксирована первая смерть от отравления ботулизмом

Первая смерть в России от ботулизма зафиксирована после того, как 21-летний молодой человек употребил готовый салат с отравленной токсином фасолью. Инцидент произошел в Нижнем Новгороде, а к врачам парень обратился только после возвращения домой в Костромскую область, что значительно усугубило его состояние.

Врачи подключили его к аппарату ИВЛ и ввели антитоксическую сыворотку, но спасти его не удалось. Отсроченное обращение к медикам при первых симптомах считается критической ошибкой.

Важность своевременного введения противоботулинической сыворотки подчеркивается как основная мера борьбы с болезнью. В целом, смертность от ботулизма составляет 5-10%, особенно уязвимы дети, беременные и люди с хроническими заболеваниями, сообщает DoctorPiter.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Ilanaer42 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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