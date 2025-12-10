Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
салат с курицей и ананасом
© freepik by mdjaff is licensed under public domain
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 14:10

Ананас в праздничных блюдах — не как раньше: 5 сочетаний, которые покорили гурманов по всему миру

Карамелизация ананаса улучшает вкус праздничного салата с тыквой — кулинары

Когда речь идет о сочетании сладости, кислинки и солености в блюдах, эти элементы могут создать настоящую симфонию вкусов. Вместо обычных, привычных комбинаций, таких как ананас с майонезом, стоит попробовать более интересные и изысканные рецепты. Мы собрали пять проверенных комбинаций, которые сделают ваши праздничные блюда по-настоящему запоминающимися. Об этом пишет дзен-канал "Ем, как живу".

Курица-карри с ананасом и йогуртовой заправкой

Этот салат обладает солнечным ароматом и легкостью, что делает его идеальным для праздничного стола.

Ингредиенты (на 3-4 порции):

  • Курица (филе или бедра без кожи) — 350 г

  • Ананас — 200 г (свежий или консервированный в собственном соку)

  • Огурец — 1 шт

  • Красный лук — ½ шт

  • Изюм — 2 ст. л. (по желанию)

  • Миндальные лепестки — 2 ст. л.

Заправка:

  • Греческий йогурт — 150 г

  • Карри — 1 ч. л.

  • Сок лайма — 1 ст. л.

  • Мед — 1 ч. л.

  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

  1. Курицу обжарьте на капле масла с щепоткой соли и карри (5-7 минут), остудите и нарежьте.

  2. Смешайте йогурт, карри, лайм и мед.

  3. В миску сложите курицу, кубики ананаса, огурец, нарезанный полукружьями, лук тонкими перьями, добавьте изюм.

  4. Заправьте, присыпьте миндалем.

Щепотка свежей мяты придаст салату курортную яркость.

Креветки с чили, ананасом и авокадо

Это сочетание придаст вашему столу стильный и острый акцент.

Ингредиенты:

  • Крупные креветки очищенные — 300 г

  • Ананас — 200 г

  • Авокадо — 1 шт

  • Помидоры черри — 8-10 шт

  • Листовой салат или руккола — 1 пучок

  • Чили хлопья — щепотка

Заправка:

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Сок лайма — 1,5 ст. л.

  • Мед — ½ ч. л.

  • Горчица дижонская — ½ ч. л.

  • Соль — по вкусу

Как готовить:

  1. Разогрейте сковороду, добавьте каплю масла, креветки, щепотку соли и чили. Жарьте по 60-90 секунд с каждой стороны, затем остудите.

  2. Смешайте ингредиенты для заправки.

  3. На тарелке выложите салат, ананас, нарезанный кубиками, авокадо дольками, креветки и черри. Полейте заправкой.

Добавьте щепотку копченой паприки для легкого аромата "гриля".

Сыр, ананас и орехи: "соленая карамель" в салате

Нежный и праздничный вариант с интересным сочетанием соленого и сладкого.

Ингредиенты:

  • Ананас — 250 г

  • Сыр (фета, брынза или мягкий козий) — 150 г

  • Руккола или шпинат — 1 пучок

  • Грецкий орех или пекан — 50 г

  • Красный лук — четверть

Заправка:

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Белый бальзамический или яблочный уксус — 1 ст. л.

  • Мед — 1 ч. л.

  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

  1. Орехи слегка подрумяньте на сухой сковороде для хруста и аромата.

  2. Смешайте зелень, ананас, лук тонкими перьями, раскрошите сыр.

  3. Полейте заправкой и сверху посыпьте орехами.

Замените часть ананаса на манго, чтобы создать тропический "люкс", который понравится даже самым строгим критикам.

Кальмары с лаймом, ананасом и огурцом

Свежий и яркий салат с нежными кальмарами, который приятно удивит ваших гостей.

Ингредиенты:

  • Кальмары — 350 г

  • Ананас — 200 г

  • Огурец — 1 шт

  • Зеленый лук — 2 пера

  • Кинза или укроп — по вкусу

  • Кунжут — 1 ст. л.

Заправка:

  • Сок лайма — 2 ст. л.

  • Оливковое масло — 1,5 ст. л.

  • Соевый соус — 1 ч. л.

  • Мед — ½ ч. л.

  • Перчик чили — по желанию

Как готовить:

  1. Нарежьте кальмары кольцами или полосками. Опустите в кипящую подсоленную воду на 60-90 секунд, затем сразу в ледяную воду на минуту, обсушите.

  2. Смешайте ингредиенты для заправки.

  3. Сложите кальмары, ананас, нарезанный кубиками, огурец, нарезанный полукружьями, зеленый лук и травы. Присыпьте кунжутом.

Щепотка цедры лайма сделает вкус более ярким и гармоничным.

Запеченная тыква с ананасом, кедровыми орешками и сыром

Теплый зимний салат, который подарит ощущение уюта и праздника.

Ингредиенты:

  • Тыква (мускатная или баттернат) — 400 г

  • Ананас — 250 г

  • Мягкий сыр (рикотта, крем-чиз или фета) — 120 г или 150 г

  • Кедровые орешки — 2 ст. л.

  • Тимьян — щепотка

  • Листовая зелень (по желанию)

Заправка:

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Лимонный сок — 1 ст. л.

  • Мед — 1 ч. л.

  • Горчица дижонская — ½ ч. л.

  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

  1. Нарежьте тыкву кубиками, смешайте с маслом, солью и тимьяном. Запеките при 200 °C около 20-25 минут до мягкости и карамельных краев. Остудите до теплого состояния.

  2. Ананас быстро прогрейте на сухой сковороде 1-2 минуты для карамельного аромата.

  3. Смешайте тыкву, ананас, добавьте сыр, заправьте и посыпьте кедровыми орешками.

Капля бальзамического крема перед подачей придаст салату ресторанный штрих.

Популярные вопросы о рецептах с ананасом

Как лучше готовить ананас для салатов?
Можно использовать свежий или консервированный ананас. Для сохранения вкуса и текстуры лучше нарезать ананас крупными кубиками и не перегревать его.

Как сделать соус для салатов более пикантным?
Для пикантного вкуса в заправку добавьте горчицу, чили или немного меда, чтобы создать баланс между сладким и острым.

Как приготовить кальмары, чтобы они не были жесткими?
Кальмары нужно быстро обжарить или варить не более 90 секунд в кипящей воде. Это обеспечит им мягкость и нежность.

