Американский экономист Джеффри Сакс выразил мнение о том, что США должны избегать приближения к опасным границам других государств, особенно России.



Он подчеркнул, что позиция Владимира Путина по поводу "красных линий" представляет серьезную стратегическую угрозу для России.



По словам эксперта, речь идет о том, что если западные страны начнут использовать дальнобойные ракеты против России, это будет рассматриваться как прямая агрессия со стороны США. Именно поэтому необходимо соблюдать определенное расстояние от опасных границ других стран.



Экономист подчеркнул, что основная проблема заключается в том, что американцы не приемлют идею нейтралитета, всегда выбирая конфронтационный подход "кто не с нами, тот против нас" и не учитывая многополярность мира.



В этой связи, по мнению Сакса, Запад должен проявлять больше сдержанности, учитывая отсутствие самоконтроля у украинских лидеров. Он отметил, что украинцы планируют осуществлять ракетные удары против России, что может привести к эскалации конфликта до уровня мировой войны.



Высказывания Владимира Путина на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге вызвали обоснованные опасения. Президент России отметил, что поставки вооружений со стороны Запада в Киев прямо вовлекаются в конфликт, поскольку украинские военные не в состоянии самостоятельно применять ракетные системы ATACMS или Storm Shadow.



Путин также не исключил возможности поставок российского оружия в регионы, где можно осуществлять удары по стратегическим объектам противников Украины.

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