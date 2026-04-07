Экспортная блокада пала: спустя годы вынужденного перерыва груз с Сахалина встречают в Корее

Тридцать первого марта 2026 года Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило экспортную партию сахалинского торфа общим весом пять тысяч тонн в адрес Республики Корея. Данная поставка стала первой за последние три года, возобновив торговое сотрудничество с корейскими партнерами в этом сегменте. Ранее, на протяжении 2024 и 2025 годов, вывоз островного торфа осуществлялся исключительно в сторону Японии, которая оставалась единственным внешним рынком сбыта. Сейчас ведомство подтвердило соответствие продукции всем необходимым требованиям, что позволило диверсифицировать экспортные направления для местных производителей.

Расширение географии поставок

Возврат торфяной продукции с Сахалинской области на корейский рынок является значимым событием для региональной экономики. В предыдущие два года вся экспортная логистика была переориентирована на Японию, которая традиционно закупает значительные объемы сырья для своего аграрного сектора. Стабильный спрос на внешних рынках позволяет поддерживать активность добывающих предприятий.

Для выхода на новые рынки сбыта требуется строгое соблюдение международных стандартов, предъявляемых к продукции природного происхождения. Успешное прохождение всех процедур для отправки партии в пять тысяч тонн свидетельствует о готовности сахалинского бизнеса конкурировать за долю в международных цепочках поставок. Рост числа покупателей способствует развитию инфраструктуры в портах отправки.

"Восстановление торговых отношений с Республикой Корея после долгого перерыва подтверждает потенциал региональных ресурсов на мировом рынке. Увеличение числа стран-импортеров благотворно сказывается на стабильности отрасли и транспортных потоках. Это результат планомерной работы по доведению показателей качества до мирового уровня. Такие поставки не только пополняют бюджет, но и укрепляют статус местных производителей на международной арене". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Контроль качества и фитосанитарные нормы

Все необходимые анализы проб отобранного торфа проводил Сахалинский филиал ФГБУ "АПК НАЦРЫБА", действующий при поддержке Россельхознадзора. Лабораторные испытания подтвердили, что продукция является безопасной и не содержит карантинных объектов, представляющих угрозу для экосистем стран-импортеров. Проверка соответствия является обязательным этапом любой трансграничной операции с почвенными смесями.

На основании полученных протоколов с положительными результатами специалисты надзорного ведомства оформили и выдали фитосанитарный сертификат. Это официальный документ, который дает право на свободный проход партии через таможенную границу в пункте назначения. Без подобного подтверждения торговля подобными товарами на межгосударственном уровне невозможна.

Текущая экспортная активность

Параллельно с возобновлением торговли с Кореей, сохраняется интенсивная работа по отгрузкам в Японию. С начала текущего календарного года сахалинские экспортеры уже подготовили и отправили четыре партии торфа в японские порты. Суммарный объем этих поставок составил значительные 6,4 тысячи кубических метров.

Постоянное оформление документов подтверждает стабильный темп работы местных логистических узлов, ориентированных на экспорт. Предприятия продолжают отгрузки, опираясь на наработанную за годы сотрудничества базу клиентов. Подобная динамика сохраняется благодаря предсказуемым методам фитосанитарного надзора и отлаженной процедуре оформления грузов.