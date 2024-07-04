Сайты знакомств в среднем скрепляют узами брака 20% пользователей. Выяснилось, что на таких сервисах преобладают количественно мужчины, однако порой некоторые из них могут быть даже альфонсами. Об этом NewsInfo.Ru рассказал бывший генеральный директор Теамо.ру, эксперт в области знакомств Василий Петров.

Василий Петров сообщил, что на сегодняшний день самыми популярными местами для знакомств в Интернете стали LovePlanet и Mamba.

"Сейчас практически всё делается в Интернете. Знакомства полностью перекочевали туда. Большинство историй о том, как, например, женщина встретила даже уже не просто знакомого, а мужа, связаны с сайтами знакомств", — заявил эксперт.

По словам Василия Петрова, у всех сайтов может быть разная статистика о парах, интернет-знакомство которых переросло в официальный брак. Однако он утверждает, что в среднем количество пользователей, вступивших в добровольный, равноправный союз составляет около 20%.

"Когда-то мы интересовались у пользователей сайта, для которого я работал, какая была причина удаления их аккаунта. Большинство из них отвечали, что они нашли пару, у них всё хорошо, они встречаются. Через какое-то время мы спрашивали у этих людей, как у них сложилась судьба дальше. На тот момент у нас порядка 20% отвечали, что они поженились", — поделился Василий Петров.

Помимо возможной разницы в статистике создания браков между отдельными сайтами, эксперт также добавил, что аудитория тоже может отличаться. Однако он отметил, что обычно количество мужчин на таких сервисах преобладает над представительницами женского пола.

"Очень сильно аудитория зависит от сайта. Если говорить про топовые сайты, то у них большая часть пользователей — мужчины. Если речь идёт про более массовые и несерьёзные знакомства, то будет около 70% мужчин и 30% женщин. На специфичных сайтах, помогающие людям обрести серьёзные отношения, счёт может сравняться (50% мужчин на 50%женщин)", — объяснил эксперт в области знакомств.

Василий Петров рассказал, что на сайтах, позиционирующих себя как платформы для серьёзных знакомств, преобладают пользователи постарше. Другая ситуация будет с Mamba или Love Planet, где аудитория помоложе.

Однако эксперт напомнил, что у сайтов знакомств, как и везде, есть обратная сторона медали. Василий Петров сообщил, что на подобных платформах нередко можно встретить мошенников. Однако он добавил, что каждый сайт старается бороться с этой проблемой. Помимо того, что для пользователей специально разрабатывают различные автоматизированные процедуры, есть ещё и рекомендации от каждого сайта. Они советуют людям, на каких подозрительных людей нужно обратить внимание, а также кому лучше не писать. Причины возникновения мошенников на пути людей, желающих обрести любовь, не станут чем-то новым и удивительным.

"Сайты знакомств в этом плане не отличаются от других ресурсов в Интернете. Люди ищут доверчивых людей и пытаются от них любыми способами получить деньги. Например, некоторые сообщают человеку, что ему срочно нужны средства, и просят ему перевести их на счёт, а иначе произойдёт что-то плохое. Может, это нельзя назвать мошенничеством, но бывают случаи, когда альфонсы пытаются найти себе богатую спутницу. Иногда, наоборот, представительницы женского пола хотят найти мужчину, который будет всё оплачивать", — рассказал Василий Петров.

В конце эксперт заключил свой вердикт. По его мнению, такие сайты — это просто новый способ знакомиться. Раньше были клубы по интересам, люди где-то встречались и так далее. Сейчас вся жизнь людей в Интернете. У сайтов знакомств, как и у всех, есть риски и есть преимущества.

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