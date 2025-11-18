Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 18:43

Священники пришли в школы: что рассказали детям о тайнах Екатеринбурга

В екатеринбургских школах стартуют занятия о святой Екатерине — епархия

С середины ноября по начало декабря в екатеринбургских школах пройдут необычные занятия. В рамках Екатерининских дней священники расскажут школьникам о городе, его прошлом и покровительнице — святой Екатерине.

Кто проводит занятия и как они устроены

За организацию отвечает отдел религиозного образования Екатеринбургской епархии. Именно он, по словам Василия Равлика, подготовил методические рекомендации для учителей и священнослужителей.

"Принцип занятий разработан Миссионерским институтом при Екатеринбургской епархии. Это уникальные методические рекомендации к самому построению занятий о самом городе, его святой покровительнице. В целом о правильной расстановке приоритетов и фактов о том, кому город был посвящён и в честь кого назван", — сказал Равлик в ходе пресс-конференции ТАСС.

Занятия стартуют 14 ноября и продлятся до 8 декабря. Главная цель — познакомить учеников с культурой, историей Екатеринбурга и объяснить, почему город носит имя святой Екатерины.

Ключевые события Екатерининских дней

Торжественное открытие Екатерининских дней ознаменует благотворительный вечер. Одним из центральных моментов станет архиерейская литургия, которая пройдёт 7 декабря в Свято-Троицком кафедральном соборе.

После службы тысячи жителей города примут участие в крестном ходе, который завершится у часовни святой Екатерины.

Почему это важно для города?

Екатеринбургские школы становятся площадкой для разговора о смыслах, истории и традициях города. Организаторы уверены, что такие уроки помогут подросткам почувствовать связь с прошлым, узнать больше о культуре родного города и его духовных основах.

