Священники пришли в школы: что рассказали детям о тайнах Екатеринбурга
С середины ноября по начало декабря в екатеринбургских школах пройдут необычные занятия. В рамках Екатерининских дней священники расскажут школьникам о городе, его прошлом и покровительнице — святой Екатерине.
Кто проводит занятия и как они устроены
За организацию отвечает отдел религиозного образования Екатеринбургской епархии. Именно он, по словам Василия Равлика, подготовил методические рекомендации для учителей и священнослужителей.
"Принцип занятий разработан Миссионерским институтом при Екатеринбургской епархии. Это уникальные методические рекомендации к самому построению занятий о самом городе, его святой покровительнице. В целом о правильной расстановке приоритетов и фактов о том, кому город был посвящён и в честь кого назван", — сказал Равлик в ходе пресс-конференции ТАСС.
Занятия стартуют 14 ноября и продлятся до 8 декабря. Главная цель — познакомить учеников с культурой, историей Екатеринбурга и объяснить, почему город носит имя святой Екатерины.
Ключевые события Екатерининских дней
Торжественное открытие Екатерининских дней ознаменует благотворительный вечер. Одним из центральных моментов станет архиерейская литургия, которая пройдёт 7 декабря в Свято-Троицком кафедральном соборе.
После службы тысячи жителей города примут участие в крестном ходе, который завершится у часовни святой Екатерины.
Почему это важно для города?
Екатеринбургские школы становятся площадкой для разговора о смыслах, истории и традициях города. Организаторы уверены, что такие уроки помогут подросткам почувствовать связь с прошлым, узнать больше о культуре родного города и его духовных основах.
