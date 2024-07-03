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"Сильнейший наркотик": влияние сладкого на работу мозга оказалось мифом

Необходимость есть сладкое — это миф, на самом деле организму нужен не сахар, а глюкоза, рассказал NewsInfo.Ru диетолог, нутрициолог Сергей Серёгин.

"Сахар организму не нужен. Организму нужна глюкоза. А глюкозу мы получаем каждый день, съедая еду: фрукты, гречку, макароны и т. д.", — пояснил эксперт.

Серёгин опроверг убеждение, что сладкое необходимо для умственной работы. По его словам, польза шоколада для мозга связана с какао, а не сахаром. В качестве безопасных природных сладостей эксперт посоветовал фрукты и овощи.

Диетолог рекомендовал полностью отказаться от сахара, который, по его словам, является ядом и сильным наркотиком. Серёгин подчеркнул, что зависимость от сладкого вырабатывается с детства, и привёл в пример Японию, где употребление сахара сведено к минимуму и жители славятся своим долголетием.

"Это нас, русских, пичкают с детства. Это бизнес, придуманный Америкой, которая подсадила людей на это. Самый сильный наркотик. Когда сахар попадает в организм, ты думаешь, что ты веселый, счастливый, тебе хорошо. А на самом деле это не инсулин срабатывает, а сахар. В общем, это яд", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.

Фото: Freepik/benzoix.

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