На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко заявил, что остров у восточного побережья Азии Сахалин необходимо присоединить к территории Российской Федерации. Этого он собирается добиться с помощью строительства моста.

Василий Лимаренко, который заявил о сроках строительства моста, связывающего остров Сахалин и Российскую Федерацию. По его словам, это свершится не ранее 2033 года. Причиной тому стали макроэкономические преграды, включающие природные, социальные, внешние финансово-экономические условия и т. д. Помимо этого, он заявил, что минимальный размер процента, под который коммерческие банки могут взять средства у Центробанка, также сильно влияют на начало строительства.

По мнению министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, именно к началу следующего десятилетия экономическая обстановка станет более спокойной. Также он заметил, что к тому моменту уже завершиться специальная военная операция на Украине, что значительно упростить строительство сооружения. В конце губернатор добавил, что к 2030 году Российская Федерация придёт к полной независимости в техническом вопросе и обретёт гармонию с Японией.

На днях вопрос о строительстве сооружения между Российской Федерацией и Сахалином вновь стал на повестке дня. В мост собираются вложить на половину больше денег, чем когда-то потратили на Крымский. Ранее губернатор обозначил, что на проект уйдёт примерно 800-900 миллиардов рублей. Как Василий Лимаренко, так и президент Российской Федерации Владимир Путин уверены, что строительство неизбежно и необходимо. С другой стороны, некоторые эксперты подвергают сомнению создание данного проекта.

Фото: Margo Fatykhova (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)