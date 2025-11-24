Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Йога
Йога
© wikimedia.org by Yogamritam is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 8:10

Делала всего одно движение в йоге — живот стал плоским, а осанка идеальной

Поза Дерева улучшает координацию движений и баланс — врачи-реабилитологи

В конце года вокруг нас множество символов праздника, и один из них — ёлка. Почему бы не вдохновиться ею на коврике для йоги? Поза дерева (Врикшасана) — одно из самых узнаваемых упражнений, но есть и её более сложная версия — поза Мудреца с деревом, которая объединяет силу и грацию. Она тренирует равновесие, активирует мышцы корпуса и развивает концентрацию.

Что представляет собой поза Sage Tree

В санскрите она называется Васиштха Врикшасана. Это вариация боковой планки, в которую добавляется элемент позы дерева. Тело одновременно работает на устойчивость и гибкость, а внимание направлено на дыхание и внутренний центр.

Поза требует хорошего контроля корпуса, силы плеч и устойчивости ног. Но при правильной подготовке и постепенном освоении она становится доступной и безопасной даже для тех, кто не считает себя опытным йогом.

Как выполнять позу шаг за шагом

  1. Начните с классической Собаки мордой вниз.

  2. Соедините стопы, чтобы большие пальцы касались друг друга.

  3. Переместите правую руку ближе к центру коврика.

  4. Повернитесь на правый бок, поставив правую стопу на внешний край — так вы входите в позу Мудреца (Васиштхасана).

  5. Согните левое колено и поднимите стопу как можно выше на внутреннюю поверхность правого бедра — вы добавляете элемент позы дерева.

  6. Зафиксируйте положение, активируйте пресс, потянитесь левой рукой вверх. Взгляд направьте к ладони.

  7. Сделайте 5-7 глубоких вдохов и выдохов, сохраняя устойчивость.

  8. Аккуратно опустите левую руку и ногу, вернитесь в планку, затем — в Собаку мордой вниз.

  9. Повторите то же на другую сторону.

Совет: не спешите — важно удерживать контроль над телом, чтобы поза не превращалась в борьбу с равновесием.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недостаточное включение пресса.
    Последствие: потеря баланса и давление на запястья.
    Альтернатива: перед выполнением активируйте мышцы живота и сделайте несколько планок для разогрева.

  • Ошибка: стопа скользит по бедру.
    Последствие: риск травмы или падения.
    Альтернатива: используйте нескользкий коврик или слегка смочите стопу водой для лучшего сцепления.

  • Ошибка: зажатые плечи.
    Последствие: ограничение дыхания.
    Альтернатива: перед позой выполните мягкие вращения плечами и "Планку на локтях".

А что если поза кажется слишком сложной

Если сразу удерживать равновесие трудно, начните с облегчённой версии — позы Мудреца без поднятой ноги. Можно также опираться на колено нижней ноги, если чувствуете напряжение в запястьях. Постепенно добавляйте усложнения, слушая тело.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • укрепляет руки, корпус и бедра;

  • развивает координацию и выносливость;

  • улучшает осанку и внутреннюю концентрацию.

Минусы:

  • требует силы рук и гибкости;

  • при неправильной технике может перегружать запястья;

  • не подходит при травмах плеч и кистей.

FAQ

Как выбрать коврик для практики Sage Tree?
Выбирайте коврик средней толщины с противоскользящим покрытием — он поможет удерживать равновесие.

Сколько времени нужно удерживать позу?
Начните с 15-20 секунд на каждую сторону, постепенно увеличивая до минуты.

Что лучше: выполнять утром или вечером?
Поза отлично подходит для утренней разминки — она активирует тело и пробуждает энергию.

Мифы и правда

  • Миф: поза Мудреца — только для продвинутых.
    Правда: при постепенной практике и правильной подготовке она доступна большинству.

  • Миф: важно дотянуть ногу как можно выше.
    Правда: глубина не имеет значения — главное устойчивость и дыхание.

  • Миф: йога не тренирует силу.
    Правда: боковые балансы, такие как Sage Tree, укрепляют мышцы не хуже фитнеса.

Три интересных факта

  • В древних текстах мудрец Васиштха символизирует духовную стойкость и внутреннюю силу — качества, которые развивает эта поза.

  • Современные йога-тренеры советуют выполнять её после динамических асан, чтобы тело было разогретым.

  • Поза помогает улучшить концентрацию: удержание равновесия требует полной сосредоточенности.

"Йога — это не про идеальные позы, а про внутреннее равновесие", — отметил инструктор по йоге Джон Смит.

Исторический контекст

Поза названа в честь мудреца Васиштхи — одного из семи великих риши, упомянутых в Ведах. Йоги считают, что она символизирует гармонию между внутренней и внешней устойчивостью. Современные практики адаптировали позу, добавив в неё элемент дерева, чтобы соединить идею духовного роста и физического равновесия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Трапеция формирует объём верхней спины — спортивные тренеры сегодня в 4:24
Трапеция изменила мою осанку за месяц — жаль, что раньше не знала этого упражнения

Разбираем, как работает трапециевидная мышца, почему она так важна для осанки и какие упражнения помогают развивать её равномерно и безопасно.

Читать полностью » Физиотерапевты создали программу укрепления мышц тазового дна — Эрин Курдила сегодня в 4:10
Прыгала со скакалкой и покраснела от стыда — потом нашла решение проблемы

Даже если ты упала на степе или заметила небритые подмышки посреди зала, не стоит краснеть — есть способы избежать самых неловких спортивных моментов.

Читать полностью » На Багамах открыли новую фитнес-программу Physique 57 для туристов — тренеры сегодня в 3:50
Отдыхаю на Багамах без лежака — фигура становится лучше с каждым днём

Отдых может стать не просто передышкой, а настоящим перезапуском для тела и разума. Рассказываем, где совместить отпуск и фитнес в атмосфере роскоши.

Читать полностью » Жим штанги усиливает нагрузку на передние дельты — фитнес-тренер сегодня в 3:24
Делаю подъёмы в стороны по-новому — плечи стали шире за пару недель

Фитнес-тренеры рассказали, как грамотная работа с дельтовидными мышцами помогает сделать плечи объёмнее и шире, какие ошибки чаще всего мешают росту и какие техники дают лучший эффект.

Читать полностью » Увеличение повреждений кожи при тренировках отметили врачи спортивных клиник сегодня в 3:10
Заметила, что грудь болит после тренировки — виноват не спорт, а бюстгальтер

Правильно подобранный спортивный бюстгальтер помогает чувствовать себя увереннее на тренировках, но что если привычная модель уже не выполняет свою работу.

Читать полностью » Ежедневная мантра улучшает концентрацию внимания — психологи Оксфорда сегодня в 2:50
Нашла способ вставать в 6 утра без будильника — теперь делаю это с улыбкой

Когда сил уже нет, на помощь приходит не кофе и не музыка, а короткая фраза, которая включает внутренний мотор. У каждого она своя — и именно в этом её сила.

Читать полностью » Подтягивания с весом повышают силу хвата у спортсмена — тренеры сегодня в 2:15
Беру штангу и гантели — и тело начинает расти так, что сам не верю глазам

История реального человека, сумевшего полностью изменить своё тело, показывает, что путь к фигуре мечты начинается не с силы, а с правильных привычек — и один совет Андрея особенно удивляет.

Читать полностью » Утренняя растяжка улучшает кровообращение и снижает стресс — врачи сегодня в 2:10
Делала эти упражнения прямо в постели — усталость исчезла за неделю

Просыпайся легко: пять простых движений прямо в постели помогут разогнать сонливость и зарядиться энергией на весь день.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Снегоуборщики сокращают время уборки участка почти вдвое — эксперт Игорь Романов
Авто и мото
Автомобилисты ускоряют износ моторов из-за экономии на масле — автоэксперт Балабас
Садоводство
Перекись водорода помогает быстро убрать плесень на грунте — цветоводы
Наука
Фекалии игуан становятся источником вспышек сальмонеллёза — эпидемиолог Ричард Милтон
Культура и шоу-бизнес
Бойфренд Карди Би обвиняется в насилии и угрозах в США — данные истца
Красота и здоровье
Льняное масло и семена чиа — растительные источники омега-3 для поддержания здоровья — Татьяна Солнцев
Дом
Экономию воды посудомойкой, душем и ремонтом течей разобрали специалисты по водосбережению
Питомцы
Осенью собаки теряют тепло быстрее, чем кажется владельцам — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet