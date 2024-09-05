Вратарь Сафонов сравнил тренировочные базы французского и российского клубов

Российский вратарь Матвей Сафонов, который этим летом перешел в "Пари Сен-Жермен" из "Краснодара", сравнил тренировочные базы российского и французского клубов.
По словам голкипера, база у "ПСЖ" немножко поменьше, чем в "Краснодаре". Однако она чуть более организованна.
"В том плане что всё рядом, я вообще не прохожу больших расстояний, буквально. Раздевалка, вышел из раздевалки, сразу зал, вышел из зала, сразу медицинский кабинет — поэтому всё как-то комфортно, не нужно проходить большие расстояния", — цитирует футболиста "Чемпионат".
Главным различием тренировочных баз Сафонов назвал стафф, поскольку около семи физиотерапевтов есть в "ПСЖ". Он отметил, что из работа выстроена не как в "Краснодаре".
"Условия там и там прекрасные", — сказал Матвей Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.
Фото: 500px. com/Technobulka (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license).
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