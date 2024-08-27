Поддержку суда получила экс-жена Матвея Сафонова в деле об алиментах

Бывшая супруга голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова получила поддержку Мосгорсуда в деле о выплате алиментов.

В силе осталось решение Никулинского суда Москвы, который обязал вратаря французского клуба и сборной России Матвея Сафонова выплатить алименты в размере четверти от доходов. Голкипер даже подавал на апелляцию в Мосгорсуд после решения суда первой инстанции от 25 января. Однако 26 августа жалобу не удовлетворили, сообщает РБК Спорт.

Фото: flickr. com/Joe Gratz (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).