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Мосгорсуд поддержал экс-жену вратаря Сафонова в деле об алиментах
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Поддержку суда получила экс-жена Матвея Сафонова в деле об алиментах

Мосгорсуд поддержал экс-жену вратаря Сафонова в деле об алиментах

Бывшая супруга голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова получила поддержку Мосгорсуда в деле о выплате алиментов.

В силе осталось решение Никулинского суда Москвы, который обязал вратаря французского клуба и сборной России Матвея Сафонова выплатить алименты в размере четверти от доходов. Голкипер даже подавал на апелляцию в Мосгорсуд после решения суда первой инстанции от 25 января. Однако 26 августа жалобу не удовлетворили, сообщает РБК Спорт.

Фото: flickr. com/Joe Gratz (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).

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