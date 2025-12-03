Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 10:54

Специя, которая может улучшить настроение и либидо: почему врачи сравнивают его эффект с антидепрессантами

Шафран улучшает концентрацию и память — по данным исследователей

О шафране чаще вспоминают как о дорогой кулинарной специи, но, по словам ряда врачей и исследователей, он может работать гораздо шире. Его природные соединения изучаются уже несколько лет, и всё больше данных указывает на выраженный эффект в поддержке психического состояния, улучшении настроения и даже восстановлении сексуальной функции. Именно к шафрану проявляют интерес специалисты, которые ищут мягкие альтернативы традиционным антидепрессантам или дополнение к ним.

Что делает шафран таким особенным

Традиционная восточная кухня использует шафран в разнообразных блюдах — от чая до риса. Но помимо вкуса он содержит вещества, которые воздействуют на нервную систему. Во время интервью Fox News Digital психиатр и основатель клиник Amen в Калифорнии Дэниел Амен рассказал, почему считает шафран перспективной поддержкой настроения.

"Я ливанец, а люди с Ближнего Востока готовят много шафрана. И в Иране действительно есть фольклор: если ты слишком доволен, значит, у тебя был шафран."

Он обратил внимание на исследования, где дозировка около 30 мг шафрана показывала эффективность, сопоставимую с традиционными антидепрессантами.

Как шафран влияет на настроение и эмоциональное состояние

Исследования показывают, что шафран может снижать выраженность депрессии благодаря комплексу природных активных веществ. Они воздействуют на нейромедиаторы — химические соединения, регулирующие настроение, — и помогают стабилизировать эмоциональный фон. В отличие от многих СИОЗС, шафран не ухудшает сексуальную функцию, а, по словам врача, действует даже в противоположном направлении.

"Шафран повысил сексуальную функцию [в исследованиях]", — отметил Амен.

Кроме влияния на настроение, учёные обнаружили улучшения в концентрации, памяти и снижении некоторых симптомов ПМС. Исследования 2025 года, проведённые в Reviews in Clinical Medicine, подтвердили уменьшение тяжести предменструального синдрома после восьми-двенадцати недель приёма добавки. Ещё один анализ от Cambridge University Press, включивший 192 исследования и более 17 000 пациентов, назвал шафран одним из наиболее результативных нутрицевтиков для поддержки при депрессии.

Сравнение

Компонент / добавка

Что делает

На что влияет

Где используется

Шафран

Улучшает настроение, поддерживает сексуальную функцию

Эмоциональная стабильность, ПМС

Капсулы, таблетки, порошки

Цинк

Усиливает действие антидепрессантов

Энергичность, иммунитет

Витаминные комплексы

Куркумин

Снижает воспаление, поддерживает нервную систему

Настроение, концентрация

Добавки, специи

СИОЗС

Регулируют уровень серотонина

Депрессия, тревога

Препараты по назначению

Советы шаг за шагом

  1. Перед выбором добавки проконсультируйтесь с врачом — важно учитывать индивидуальные реакции.
  2. Начинайте с рекомендованной дозировки — чаще всего 30 мг в день.
  3. Выбирайте сертифицированные продукты, где указано происхождение сырья.
  4. Сочетайте шафран с цинком или куркумином — эта комбинация показала лучшие результаты в ряде исследований.
  5. Поддерживайте общий режим: питание, сон, физическая активность усиливают эффект нутрицевтиков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

— Принимать специю в больших количествах "для настроения" → риск побочных эффектов и раздражения желудка → использовать стандартизированные добавки с контролируемой дозировкой.
— Заменять назначенные препараты шафраном → ухудшение состояния → обсуждать любые изменения только с врачом.
— Увеличивать дозу самостоятельно → головные боли, тревожность → придерживаться рекомендаций производителя.
— Покупать дешёвые продукты сомнительного качества → отсутствие эффекта → выбирать проверенные бренды с анализом состава.

А что если…

  • Что если уже принимаю антидепрессанты?
    Шафран может быть дополнением, но решение принимает врач — важно учитывать совместимость.
  • Что если есть тревожность, а не депрессия?
    Некоторые исследования отмечают улучшение общего эмоционального фона и у людей с повышенной тревожностью.
  • Что если не люблю добавки?
    Специя остаётся вкусной частью блюд, однако концентрация в кулинарии обычно недостаточна для терапевтического эффекта.

Плюсы и минусы

Подход

Плюсы

Минусы

Шафран как добавка

Натуральный состав, улучшение настроения, поддержка либидо

Требуется консультация врача, высокая цена

Комбинация с цинком и куркумином

Усиленный эффект

Нужно отслеживать дозировки

Кулинарное использование

Доступно и вкусно

Недостаточно для выраженного влияния на настроение

СИОЗС

Клинически доказанная эффективность

Побочные реакции, включая снижение либидо

FAQ

Можно ли принимать шафран ежедневно?

Да, но только в безопасной дозировке — чаще всего 30 мг. Превышать её нельзя.

Через какое время заметен эффект?

Исследования показывают улучшения через 8-12 недель регулярного приёма.

Можно ли сочетать шафран с другими добавками?

Да, особенно с цинком и куркумином, но сочетания стоит обсуждать со специалистом.

Мифы и правда

Миф: шафран лечит депрессию сам по себе.
Правда: он может снижать симптомы, но не заменяет терапию.

Миф: специи безопасны всегда.
Правда: высокие дозы шафрана вызывают побочные реакции.

Миф: шафран — просто ароматизатор.
Правда: это один из наиболее изученных природных антидепрессантов.

2 интересных факта

  1. Для получения одного килограмма шафрана требуется до 150 тысяч цветков крокуса.
  2. В древних культурах шафран использовали как средство для улучшения настроения задолго до появления препаратов.

Исторический контекст

  1. Шафран с древнейших времён использовался в медицинской практике Индии, Персии, Египта, Китая.
  2. Современные исследования активно изучают его влияние на эмоциональные расстройства и когнитивные функции.

