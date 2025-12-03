Специя, которая может улучшить настроение и либидо: почему врачи сравнивают его эффект с антидепрессантами
О шафране чаще вспоминают как о дорогой кулинарной специи, но, по словам ряда врачей и исследователей, он может работать гораздо шире. Его природные соединения изучаются уже несколько лет, и всё больше данных указывает на выраженный эффект в поддержке психического состояния, улучшении настроения и даже восстановлении сексуальной функции. Именно к шафрану проявляют интерес специалисты, которые ищут мягкие альтернативы традиционным антидепрессантам или дополнение к ним.
Что делает шафран таким особенным
Традиционная восточная кухня использует шафран в разнообразных блюдах — от чая до риса. Но помимо вкуса он содержит вещества, которые воздействуют на нервную систему. Во время интервью Fox News Digital психиатр и основатель клиник Amen в Калифорнии Дэниел Амен рассказал, почему считает шафран перспективной поддержкой настроения.
"Я ливанец, а люди с Ближнего Востока готовят много шафрана. И в Иране действительно есть фольклор: если ты слишком доволен, значит, у тебя был шафран."
Он обратил внимание на исследования, где дозировка около 30 мг шафрана показывала эффективность, сопоставимую с традиционными антидепрессантами.
Как шафран влияет на настроение и эмоциональное состояние
Исследования показывают, что шафран может снижать выраженность депрессии благодаря комплексу природных активных веществ. Они воздействуют на нейромедиаторы — химические соединения, регулирующие настроение, — и помогают стабилизировать эмоциональный фон. В отличие от многих СИОЗС, шафран не ухудшает сексуальную функцию, а, по словам врача, действует даже в противоположном направлении.
"Шафран повысил сексуальную функцию [в исследованиях]", — отметил Амен.
Кроме влияния на настроение, учёные обнаружили улучшения в концентрации, памяти и снижении некоторых симптомов ПМС. Исследования 2025 года, проведённые в Reviews in Clinical Medicine, подтвердили уменьшение тяжести предменструального синдрома после восьми-двенадцати недель приёма добавки. Ещё один анализ от Cambridge University Press, включивший 192 исследования и более 17 000 пациентов, назвал шафран одним из наиболее результативных нутрицевтиков для поддержки при депрессии.
Сравнение
|
Компонент / добавка
|
Что делает
|
На что влияет
|
Где используется
|
Шафран
|
Улучшает настроение, поддерживает сексуальную функцию
|
Эмоциональная стабильность, ПМС
|
Капсулы, таблетки, порошки
|
Цинк
|
Усиливает действие антидепрессантов
|
Энергичность, иммунитет
|
Витаминные комплексы
|
Куркумин
|
Снижает воспаление, поддерживает нервную систему
|
Настроение, концентрация
|
Добавки, специи
|
СИОЗС
|
Регулируют уровень серотонина
|
Депрессия, тревога
|
Препараты по назначению
Советы шаг за шагом
- Перед выбором добавки проконсультируйтесь с врачом — важно учитывать индивидуальные реакции.
- Начинайте с рекомендованной дозировки — чаще всего 30 мг в день.
- Выбирайте сертифицированные продукты, где указано происхождение сырья.
- Сочетайте шафран с цинком или куркумином — эта комбинация показала лучшие результаты в ряде исследований.
- Поддерживайте общий режим: питание, сон, физическая активность усиливают эффект нутрицевтиков.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
— Принимать специю в больших количествах "для настроения" → риск побочных эффектов и раздражения желудка → использовать стандартизированные добавки с контролируемой дозировкой.
— Заменять назначенные препараты шафраном → ухудшение состояния → обсуждать любые изменения только с врачом.
— Увеличивать дозу самостоятельно → головные боли, тревожность → придерживаться рекомендаций производителя.
— Покупать дешёвые продукты сомнительного качества → отсутствие эффекта → выбирать проверенные бренды с анализом состава.
А что если…
- Что если уже принимаю антидепрессанты?
Шафран может быть дополнением, но решение принимает врач — важно учитывать совместимость.
- Что если есть тревожность, а не депрессия?
Некоторые исследования отмечают улучшение общего эмоционального фона и у людей с повышенной тревожностью.
- Что если не люблю добавки?
Специя остаётся вкусной частью блюд, однако концентрация в кулинарии обычно недостаточна для терапевтического эффекта.
Плюсы и минусы
|
Подход
|
Плюсы
|
Минусы
|
Шафран как добавка
|
Натуральный состав, улучшение настроения, поддержка либидо
|
Требуется консультация врача, высокая цена
|
Комбинация с цинком и куркумином
|
Усиленный эффект
|
Нужно отслеживать дозировки
|
Кулинарное использование
|
Доступно и вкусно
|
Недостаточно для выраженного влияния на настроение
|
СИОЗС
|
Клинически доказанная эффективность
|
Побочные реакции, включая снижение либидо
FAQ
Можно ли принимать шафран ежедневно?
Да, но только в безопасной дозировке — чаще всего 30 мг. Превышать её нельзя.
Через какое время заметен эффект?
Исследования показывают улучшения через 8-12 недель регулярного приёма.
Можно ли сочетать шафран с другими добавками?
Да, особенно с цинком и куркумином, но сочетания стоит обсуждать со специалистом.
Мифы и правда
Миф: шафран лечит депрессию сам по себе.
Правда: он может снижать симптомы, но не заменяет терапию.
Миф: специи безопасны всегда.
Правда: высокие дозы шафрана вызывают побочные реакции.
Миф: шафран — просто ароматизатор.
Правда: это один из наиболее изученных природных антидепрессантов.
2 интересных факта
- Для получения одного килограмма шафрана требуется до 150 тысяч цветков крокуса.
- В древних культурах шафран использовали как средство для улучшения настроения задолго до появления препаратов.
Исторический контекст
- Шафран с древнейших времён использовался в медицинской практике Индии, Персии, Египта, Китая.
- Современные исследования активно изучают его влияние на эмоциональные расстройства и когнитивные функции.
