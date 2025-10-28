Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 14:17

Россиян предупредили: оставленное в розетке зарядное может стать причиной пожара

Названы риски из-за зарядки, оставленной в розетке - перегрев, пожар и перерасход энергии

Каждый из нас хотя бы раз оставлял зарядное устройство в розетке — "чтобы не искать потом". Это кажется безобидной привычкой, но специалисты утверждают, что такой подход не только сокращает срок службы техники, но и повышает риск возгорания.

Постоянно подключённый адаптер — источник скрытой опасности, особенно если речь идёт о дешёвых моделях без защиты от перегрузок. Разберёмся, чем это грозит и как обезопасить себя и дом.

Почему зарядка, оставленная в розетке, опасна

Когда адаптер постоянно подключен, внутри него всё равно протекает электрический ток — даже если телефон не подключён. Электронные компоненты нагреваются, а в дешёвых устройствах этот процесс контролируется плохо.

При скачках напряжения или коротком замыкании нагрев может стать критическим, и пластик корпуса начнёт плавиться.

Кроме того, оставленная в розетке зарядка расходует электроэнергию, хоть и в небольшом объёме. Кажется мелочью, но если в квартире постоянно подключены 3-4 устройства, за год набегает ощутимая сумма.

Как это влияет на технику

Даже качественные адаптеры не рассчитаны на круглосуточную нагрузку. Со временем происходит:

  • перегрев деталей - снижается эффективность работы;
  • старение конденсаторов - они теряют ёмкость;
  • разрушение изоляции - повышается риск короткого замыкания;
  • постоянное энергопотребление - пусть и на уровне 0,1-0,5 Вт, но непрерывно.

Если зарядка подключена к сети годами, она начинает греться даже без телефона. Это сигнал, что изоляция или трансформатор уже изношены.

Основные риски

  1. Пожар. При скачке напряжения некачественное устройство может загореться.
  2. Поражение током. Повреждённая изоляция или трещины в корпусе — реальная опасность при прикосновении.
  3. Потери энергии. В режиме ожидания зарядка всё равно тратит электроэнергию.
  4. Сокращение срока службы. Непрерывная работа приводит к деградации компонентов.

Таблица "Что происходит, если не вынимать зарядку из розетки"

Проблема Причина Последствие
Перегрев Постоянное прохождение тока Плавление корпуса, возгорание
Износ деталей Постоянная нагрузка Снижение эффективности зарядки
Энергопотери Ток холостого хода Лишние расходы на электричество
Электромагнитное излучение Работающий трансформатор Микроскопическое, но постоянное воздействие

Советы шаг за шагом

  1. Вынимайте зарядное устройство из розетки сразу после использования. Это продлит срок службы адаптера и снизит риск возгорания.
  2. Проверяйте корпус. Если он греется, пахнет пластиком или издаёт треск — устройство стоит заменить.
  3. Используйте сетевые фильтры. Они защищают от скачков напряжения.
  4. Не оставляйте зарядку рядом с бумагой, шторами или постелью. Эти материалы быстро воспламеняются при нагреве.
  5. Следите за удлинителями. Дешёвые фильтры без защиты от перегрузки опасны даже при подключении одного адаптера.

FAQ

Сколько энергии расходует зарядка в розетке без телефона?
В среднем 0,1-0,5 Вт. Если оставить её включённой на год, получится до 4-5 кВт·ч — немного, но лишнее потребление всё же есть.

Можно ли оставлять зарядку в сети ночью?
Да, но только если она сертифицирована и не перегревается. Однако по правилам безопасности лучше отключать устройство перед сном.

Что делать, если адаптер сильно нагрелся?
Немедленно выньте его из розетки и дайте остыть. Не используйте прибор, если чувствуете запах гари.

Как понять, что зарядное устройство пора менять?
Если корпус пожелтел, появился треск или зарядка стала дольше работать — это признаки износа трансформатора.

