Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дорожная разметка на шоссе
Дорожная разметка на шоссе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 0:58

Перестал постоянно перестраиваться после одного совета инспектора: как избежать ДТП

Водители чаще попадают в ДТП в крайних полосах на трассе — инспектор ГАИ

На трассе с тремя-четырьмя полосами легко попасть в ловушку привычек: кто-то "прилипает" к левому ряду, кто-то держится только справа, а в итоге возрастает риск конфликтов и мелких аварий. При этом безопасная полоса — не та, где "меньше машин", а та, где проще прогнозировать действия окружающих и держать запас по дистанции. Инспектор ГАИ объяснил, почему универсального ответа нет, но есть наиболее разумная стратегия для большинства ситуаций. Об этом сообщает издание naavtotrasse. ru.

Почему трасса не прощает невнимательности

Любая многополосная дорога — зона повышенного внимания. Здесь всё происходит быстрее, чем в городе: скорости выше, поток плотнее, а манёвры заметно резче. Даже короткий взгляд на телефон, попытка поправить навигатор или отвлечься на пассажира могут обернуться тем, что водитель "теряет" картину по зеркалам и не успевает среагировать на чужое перестроение.

Из-за этого вопрос "в каком ряду ехать безопаснее" всегда связан с другим: насколько вы контролируете ситуацию вокруг. Полоса может быть удобной, но если вы не смотрите далеко вперёд и не держите боковой интервал, ни правый, ни левый ряд не спасут.

Правая полоса: кажется спокойной, но требует больше работы

На первый взгляд логично держаться справа: скорость обычно ниже, обгоны слева, все "быстрые" где-то дальше. Однако у правого ряда есть особенность — именно сюда постоянно втекает и отсюда вытекает поток. Съезды, въезды, разгонные полосы, короткие примыкания — всё это создаёт непрерывные перестроения.

В правой полосе водителю приходится чаще:

  1. подстраиваться под тех, кто только вливается на трассу;

  2. заранее снижать скорость, если кто-то "ныряет" перед капотом;

  3. принимать решения, когда левее плотный поток и перестроиться сложнее.

То есть формально справа может быть спокойнее по скорости, но по "количеству событий" рядом с автомобилем — зачастую наоборот.

Левый ряд: скорость выше, а мелких ДТП — больше

Левый ряд многие считают "самым безопасным", потому что там меньше съездов и примыканий. Но у него другой риск — высокая скорость и повышенная нервозность участников движения. Именно слева чаще появляются плотные "паровозики", поджимания, резкие перестроения и обгоны "в последний момент".

По наблюдениям, наибольшее число мелких контактов и опасных сближений приходится как раз на крайние полосы, где скорость и ожидания водителей максимальны. Левый ряд требует дисциплины: если вы не обгоняете — лучше не задерживаться, иначе провоцируется цепочка манёвров вокруг вас.

Средняя полоса как компромисс: почему её называют наиболее практичной

Инспектор в интервью отметил, что оптимальным решением часто становится средний ряд. Логика простая: в центре меньше влияния съездов и въездов, а поток обычно стабильнее. Водителю проще держать ровный темп, увеличивать дистанцию и заранее "читать" ситуацию по машинам впереди.

Ещё один плюс средней полосы — возможность быть предсказуемым. Если вы идёте с адекватной скоростью, то быстрее вас могут обойти слева, а те, кто двигается спокойнее, останутся справа. Это снижает количество "нервных" перестроений вокруг вашего автомобиля.

Но и у середины есть важное условие: нужно особенно внимательно выполнять перестроения. Переход из среднего ряда в левый и обратно — самое частое место ошибок, особенно когда скорости потоков заметно различаются.

"Шашечники" и агрессивные манёвры: где от них больше всего проблем

Отдельная тема — водители, которые постоянно перестраиваются, разгоняются, резко тормозят и будто играют в "шашки". Кажется, что можно просто уйти в крайние ряды и не пересекаться с ними, но на практике они чаще создают давление именно в крайних полосах.

В левом ряду они поджимают, заставляют ускоряться или "уступать", а в правом опасны тем, что резкие торможения и внезапные "нырки" часто происходят возле съездов. В средней полосе такие водители обычно не задерживаются: им невыгодно ехать стабильно, поэтому они пролетают дальше, не оказывая длительного давления на одного и того же водителя.

Грузовики в потоке: почему это иногда помогает, а иногда мешает

Центральные полосы нередко занимают грузовые автомобили. У этого есть бытовой плюс: поток за грузовиком часто идёт ровнее, без резких ускорений, а водитель легковушки может держать комфортную дистанцию и не участвовать в постоянных "перетягиваниях" скорости.

При этом важно помнить о практических нюансах:

  1. держите увеличенную дистанцию, чтобы видеть дорогу дальше;

  2. не "зависайте" в слепых зонах по бокам;

  3. закладывайте больше времени на обгон — у фуры иная динамика.

Cравнение: правая, средняя и левая полоса на трассе

Правая полоса чаще подходит тем, кто едет спокойно, готов уступать и постоянно контролирует въезды/съезды. Она удобна для размеренной поездки, но требует больше внимания к боковым манёврам окружающих.

Левая полоса уместна для обгона и движения быстрее основного потока, но она же чаще связана с плотным "давлением" сзади и резкими ситуациями. Это зона высокой скорости, где цена ошибки выше.

Средняя полоса обычно воспринимается как наиболее сбалансированная: меньше "вливания" со съездов, проще удерживать дистанцию и быть предсказуемым. Но водитель обязан регулярно проверять зеркала и аккуратно перестраиваться, потому что именно через середину часто проходят траектории обгонов.

Советы шаг за шагом: как выбрать полосу и снизить риск ДТП

  1. Сначала оцените обстановку: плотность потока, разницу скоростей, количество съездов на участке.

  2. Для стабильного движения выбирайте среднюю полосу, если она свободна и ваш темп соответствует потоку.

  3. Используйте левый ряд только для обгона и возвращайтесь обратно, не "зависая" без необходимости.

  4. В правой полосе заранее готовьтесь к вливаниям: держите дистанцию и оставляйте пространство тем, кто разгоняется с примыкания.

  5. Не реагируйте на провокации: сохраняйте скорость и дистанцию, а агрессивным водителям просто дайте проехать.

  6. Регулярно проверяйте зеркала и "мертвые зоны", особенно перед перестроением.

  7. Планируйте манёвры заранее: резкие перестроения — частая причина боковых контактов.

Популярные вопросы о выборе полосы на трассе

По какой полосе безопаснее ехать на многополосной дороге?

Чаще всего самым практичным вариантом становится средняя полоса: там меньше влияния съездов справа и меньше давления скоростью слева. Но безопасность всё равно зависит от дистанции и внимания.

Что лучше: ехать справа и никому не мешать или держаться в центре?

Если на участке много развязок, справа будет больше перестроений вокруг вас. Центр часто спокойнее по динамике, но требует внимательного контроля ситуации с обеих сторон.

Как выбрать полосу, если я еду с семьёй и не хочу лишних манёвров?

Обычно лучше выбрать полосу, где поток идёт ровно и вам не приходится постоянно перестраиваться. На многих трассах это средний ряд при соблюдении дистанции и умеренной скорости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Моторное масло густеет при сильном охлаждении и затрудняет запуск двигателя — автоэксперт Алексеев вчера в 10:15
Теперь всегда делаю так перед морозами: машина заводится с первого раза даже в лютый холод

Мороз резко усложняет запуск автомобиля, особенно если аккумулятор или топливо не готовы к низким температурам. Разбираемся, как подготовить машину к зиме и избежать утренних проблем.

Читать полностью » Рынок авто упадет до 1,2 млн машин в 2026 году — Пушкарёв вчера в 10:06
Рынок новых авто упирается в потолок: почему продажи в 2026 году могут рухнуть до 1,2 млн

Дилеры и аналитики не сходятся в прогнозах на 2026 год: рынок новых авто оценивают от 1,2 до 1,45 млн. Самый слабый период — начало года.

Читать полностью » Средняя выплата по ОСАГО составила 108 тыс рублей с начала года — РБК вчера в 9:23
Экономия на полисах ОСАГО обернулась катастрофой: виновников ДТП ждут счета, которые шокируют

В ОСАГО стало больше "дорогих" выплат: сегмент 350-400 тыс. руб. вырос на 37%. На этом фоне ЦБ расширяет тарифный коридор.

Читать полностью » НАМИ начал сборку гидромеханических АКПП — Ендачев вчера в 9:18
От Aurus до Lada: сложный путь 9-ступки, который привёл к простой 8-ступенчатой коробке для народа

В России готовят выпуск "классических" гидромеханических АКПП на 6-8 ступеней с локализацией. Дойдет ли это до массовых моделей?

Читать полностью » В ГД предложили обязать страховщиков взыскивать ущерб с виновников ДТП — Нилов вчера в 9:04
ОСАГО становится жестче: законопроект лишит особых виновников ДТП защиты страховки

В Госдуме хотят обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников "тяжелых" ДТП через регресс. Поможет ли это удержать тарифы ОСАГО?

Читать полностью » Цены на новые автомобили в России выросли после отмены скидок — Autonews вчера в 8:23
Машины дешевле двух миллионов становятся мифом: как Livan и Haval держат фронт

Несмотря на рост цен, в России все еще можно найти новые автомобили дешевле 2 млн рублей. Мы собрали лучшие модели, которые стоят своих денег.

Читать полностью » Расход топлива можно снизить подобрав оптимальную скорость — автоэксперт вчера в 6:22
Больше не заправляюсь в два раза чаще из-за этой ошибки: теперь всегда делаю так на трассе

Моторист объяснил, как ездить экономичнее: подобрать оптимальную скорость на трассе, плавнее двигаться в городе и убрать лишний холостой ход.

Читать полностью » Оцинковка защищает кузов автомобиля от коррозии благодаря барьерному и катодному механизмам — автоспециалисты вчера в 4:11
Жаль, раньше не знал: маленькая хитрость предотвращает ржавчину даже без дорогого ремонта кузова

Почему оцинковка кузова считается одной из самых надежных технологий защиты автомобиля от коррозии и какие особенности этой технологии важно учитывать.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Малиновки зимой особенно нуждаются в калорийном корме — IdealHome
Дом
Жёсткая вода формирует кристаллический налёт и делает бельё твёрдым — CastellaPress
Спорт и фитнес
Flywheel внедрила цифровые велотренировки с измерением нагрузки — SELF
Питомцы
Пекинесы храпят из-за строения носа — кинологи
Наука
В некрополе Дауылбай раскопали 11 элитных сакских курганов — Байгунаков
Туризм
Пассажиры могут вернуть стоимость билета при задержке поезда, включая невозвратные — Т-Блог
Еда
Маринад на основе горчицы и мёда смягчает вкус баранины — повар
Красота и здоровье
Повышенная глюкоза повреждает сосуды и почки — эндокринолог Перес Гуальдрон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet