Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автоавария
Автоавария
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Авто и мото
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 1:14

Перестал ездить по левой полосе — и стал меньше нервничать за рулём: вот почему

Средняя полоса на трассе считается самой безопасной — инспектор ГИБДД

На многополосной трассе выбор полосы часто превращается в спор даже между опытными водителями. Кто-то упрямо держится слева и мешает потоку, кто-то боится перестроений и жмётся к обочине. Между тем ошибка с рядом может стоить не только нервов, но и привести к аварийной ситуации. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему нельзя назвать одну полосу "самой безопасной"

Любая трасса — зона повышенного риска, где многое решают внимание и прогнозирование. Достаточно на секунду отвлечься на телефон или мультимедиа, чтобы не заметить резкое торможение впереди или перестроение соседней машины. Поэтому безопасность здесь зависит не столько от номера полосы, сколько от того, как водитель контролирует ситуацию вокруг.

Тем не менее особенности у рядов есть. Крайняя правая полоса многим кажется спокойной, но именно туда постоянно вклиниваются машины со съездов и въездов. Из-за развязок и примыкающих дорог водителю приходится чаще сбрасывать скорость, держать увеличенную дистанцию и быть готовым к неожиданным манёврам. Перестроиться левее при плотном потоке бывает непросто, особенно когда слева автомобили идут быстрее.

Чем опасен левый ряд и почему там больше мелких ДТП

Левая полоса традиционно воспринимается как "скоростная". В ней водители чаще едут быстрее и активнее обгоняют, поэтому нагрузка на внимание выше. Любая ошибка — недооценка дистанции, резкое торможение, поздний взгляд в зеркало — приводит к конфликтам и мелким столкновениям.

Кроме того, левый ряд часто притягивает тех, кто любит резкий стиль езды и постоянно "давит" на впереди идущих. В такой среде психологическое напряжение выше, а значит и вероятность импульсивных решений увеличивается.

"Если же рассуждать про наиболее безопасные полосы, то здесь не все так однозначно", — отметил инспектор ГАИ в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Почему оптимальным выбором часто становится середина

По словам инспектора, наиболее разумным вариантом для ровного движения обычно остаётся средняя полоса. Она реже вовлечена в поток "въездов и съездов", как справа, и при этом не заставляет постоянно поддерживать максимальный темп, как слева. В среднем ряду проще держать дистанцию и спокойнее реагировать на обгоны: при необходимости автомобили могут пройти и слева, и справа.

Но есть условие: водитель должен внимательно относиться к перестроениям. Разница скоростей между полосами бывает существенной, поэтому любые манёвры влево или вправо нужно делать заранее, с проверкой зеркал и "слепых зон", без резких движений.

Как вести себя рядом с "шашечниками" и грузовиками

Агрессивные водители чаще создают давление именно в крайних полосах — слева и справа. Справа они могут резко тормозить или вклиниваться в последний момент, а слева — "прижиматься" к бамперу, вынуждая ускоряться или уступать. В средней полосе такие любители резких манёвров обычно не задерживаются: им проще проскочить дальше и искать окно для перестроения.

Также в центральных рядах нередко идут грузовики. Если держаться за фурой на безопасной дистанции (без приближения вплотную), поток становится более предсказуемым: такие автомобили редко делают резкие манёвры. В материале отмечается и ещё один момент — движение за грузовиком на расстоянии порядка 20-30 метров может дать эффект "воздушного мешка", что иногда помогает экономить топливо при поддержании скорости.

В итоге выбор полосы — это баланс. Середина чаще всего даёт более спокойный ритм и меньше неожиданных помех, но безопасность всё равно зависит от дистанции, наблюдательности и аккуратных перестроений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Электронный стояночный тормоз упростил компоновку салона — BGR вчера в 21:30
Кнопка вместо ручника: незаметное решение, которое полностью перевернуло дизайн современных машин

Электронный стояночный тормоз изменил не только управление автомобилем, но и сам подход к проектированию салона и электронных систем.

Читать полностью » Некачественный бензин может привести к ремонту двигателя стоимостью до 1 млн рублей — автоэксперты вчера в 20:58
Эта ошибка на АЗС может стоить до миллиона рублей — и вы узнаете о ней слишком поздно

Как распознать некачественный бензин до серьезных поломок и лишних расходов: простые признаки, поведение двигателя и меры, которые помогут снизить риск.

Читать полностью » Дистанция в 15–20 метров помогает экономить топливо в городе — автоэксперт вчера в 16:34
Холостой ход — пожиратель топлива: перестал греть машину по 10 минут и вот результат

Реже заезжать на АЗС можно без сомнительных "лайфхаков": достаточно изменить привычки за рулём. Моторист объяснил, как найти экономичный режим на трассе и в городе.

Читать полностью » Неправильная мойка и шиномонтаж приводят к коррозии колесных дисков — автоспециалисты вчера в 12:57
Диски выглядят нормально — а деньги уже "утекают": ошибка, которую совершают почти все водители

Колесные диски ежедневно принимают на себя удары, реагенты и влагу. Почему они изнашиваются быстрее и какой способ реально помогает продлить их срок службы без лишних затрат.

Читать полностью » Полный бак увеличивает массу автомобиля и расход топлива — моторист вчера в 8:03
Полный бак на АЗС — ловушка для водителя: вот три скрытые опасности

Заправка "до полного" удобна, но иногда приносит больше минусов, чем кажется — от лишнего расхода до рисков с топливом. Моторист объяснил, когда лучше остановиться раньше.

Читать полностью » Автомобили без катализатора могут пройти техосмотр при соблюдении норм выхлопа — владелец автосервиса вчера в 4:39
Новые правила техосмотра удивили водителей: один пункт решает всё

Новые правила техосмотра в 2025 году усложнили жизнь владельцам машин без катализатора. Разбираемся, при каких условиях ТО все же можно пройти.

Читать полностью » Низкооктановое топливо вредит современным двигателям — моторист вчера в 0:48
Раньше ездил на другой конец города за дешёвым топливом, теперь знаю секрет

Сэкономить на заправке реально, но не с помощью сомнительных присадок и "хаков". Моторист объяснил, какие решения дают выгоду без риска для авто.

Читать полностью » Неверный порядок действий на АЗС приводит к переливу топлива — автоэксперт вчера в 0:10
Перестал вставлять пистолет до оплаты — и вот почему это спасло мой кошелёк

Привычка вставлять пистолет в бак до оплаты иногда оборачивается неожиданным счётом на кассе. Моторист объяснил, где возникает риск и как его снизить.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Несезон в Черногории подходит для путешествий по горам и национальным паркам — гиды
Спорт и фитнес
Физическая форма снижается после 40 лет — фитнес тренеры
Авто и мото
Засоренный катализатор снижает мощность двигателя — автоэксперт
Садоводство
Маранта теряет окраску листьев при нарушении полива — цветоводы
Садоводство
Дайте пуансеттии 6–8 часов яркого рассеянного света в день — The Spruce
Еда
Пирожки с колбасой и сыром готовят из слоёного теста за 25 минут — кулинары
Красота и здоровье
Нарушение работы почек вызвает накопление магния в крови — Здоровье Mail
Питомцы
Моржи относятся к морским млекопитающим Арктики — Earth
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet