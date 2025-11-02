Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Солёная сельдь с луком и клюквой
Солёная сельдь с луком и клюквой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 2:12

Как выбрать рыбу, чтобы не отравиться: проверенные регионы и простые правила

Диетолог Наталья Мизинова рассказала, из каких регионов безопаснее покупать рыбу

Полезные свойства рыбы напрямую зависят не только от её вида, но и от того, где она была выловлена. Врач-диетолог Наталья Мизинова в беседе с NEWS. ru рассказала, что безопасную и действительно питательную рыбу сегодня можно найти далеко не в каждом регионе. По её словам, экологическая обстановка в водоёмах играет решающую роль в качестве продукта, а в некоторых морях уровень загрязнения настолько высок, что такая рыба может быть вредна для здоровья.

"Рыба из Японского моря для меня представляет нежелательное пищевое сырье. Там была "Фукусима", вспоминаем о радиации. В этом море очень высокое содержание свинца", — отметила диетолог Наталья Мизинова.

Где ловят самую безопасную рыбу

Эксперт выделила два региона, где рыба остаётся действительно полезной — Мурманск и Владивосток. Здесь вылавливают дикую морскую рыбу, обитающую в относительно чистых водах. Особое преимущество такой продукции в том, что её часто замораживают прямо на месте вылова, сохраняя питательные вещества и свежесть.

"В результате у нас остаётся небольшой выбор рыбных продуктов — это Мурманск и Владивосток. Это дикая рыба, и желательно, чтобы она была заморожена хотя бы один раз прямо в месте вылова", — пояснила врач Наталья Мизинова.

По словам специалиста, северные и дальневосточные моря имеют более стабильную экологическую ситуацию. Холодная вода препятствует размножению вредных микроорганизмов, а низкий уровень промышленного загрязнения делает рыбу чище и безопаснее для человека.

Почему нельзя доверять южной рыбе

Южные моря, напротив, страдают от антропогенного воздействия: сюда попадают промышленные отходы, нефтепродукты и тяжёлые металлы. Особенно опасны воды, омывающие Китай, и акватория Японского моря. Авария на АЭС "Фукусима" оставила там радиационный след, который до сих пор влияет на морскую экосистему.

"В самой рыбе также может быть большое содержание тяжёлых металлов. Сюда же относится рыба из морей, которые омывают Китай. Также мы отнесем сюда рыбу из южных морей: там проблема с танкерами и загрязнением нефтью", — пояснила диетолог Наталья Мизинова.

Свинец, ртуть и кадмий — основные загрязнители морской фауны в этих районах. Попадая в организм человека, они накапливаются и могут вызывать хронические заболевания почек, печени и нервной системы.

Аквакультура: альтернатива или угроза

Многие считают, что рыба, выращенная на фермах, — более безопасный вариант, ведь она находится под контролем. Однако, как отмечает эксперт, всё зависит от качества кормовой базы. Если для кормления используются дешёвые или искусственные добавки, мясо рыбы теряет питательную ценность и может содержать следы антибиотиков и токсинов.

"Проблема в том, что рыба много раз размораживается и замораживается, а также доставляется в основном аквакультурой. То есть это не дикая рыба, выловленная в морях и океанах, а рыба, которая выращена на фермах", — пояснила врач Наталья Мизинова.

Кроме того, повторное замораживание разрушает белки и витамины, делая продукт менее полезным. Настоящая качественная рыба должна быть заморожена один раз — непосредственно после вылова, при температуре около -40 °C.

Как выбрать безопасную рыбу: советы шаг за шагом

  1. Проверяйте происхождение. На упаковке должно быть указано, где именно выловлена рыба. Отдавайте предпочтение Мурманску, Владивостоку, Баренцеву морю.

  2. Изучайте состав. Избегайте продукции с добавками вроде "влагосохраняющих агентов" — это признак повторной заморозки.

  3. Обращайте внимание на цвет и запах. У качественной рыбы мясо плотное, без лишней жидкости и постороннего запаха.

  4. Покупайте в проверенных местах. Лучше в специализированных магазинах или на рынках, где есть сертификаты соответствия.

  5. Выбирайте заморозку на месте вылова. Такая рыба сохраняет структуру и вкус, а риск бактериального заражения минимален.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: покупать дешёвую рыбу без указания происхождения.
    Последствие: риск накопления тяжёлых металлов в организме.
    Альтернатива: выбирать дикую северную рыбу, даже если она стоит дороже.

  2. Ошибка: хранить рыбу в морозилке более полугода.
    Последствие: разрушение витаминов и изменение вкуса.
    Альтернатива: покупать небольшие порции и использовать их в течение месяца.

  3. Ошибка: часто размораживать и замораживать продукт.
    Последствие: потеря белка, витаминов, ухудшение текстуры.
    Альтернатива: готовить сразу после разморозки.

Таблица "Плюсы и минусы" дикого и фермерского происхождения

Тип рыбы Плюсы Минусы
Дикая (Мурманск, Владивосток) чистая экосистема, больше полезных жиров выше цена, ограниченная доступность
Фермерская (аквакультура) стабильное производство, доступна круглый год риск низкого качества корма и антибиотиков

А что если не удаётся найти северную рыбу

Если доступа к рыбе из Мурманска или Владивостока нет, важно искать производителей, которые указывают точное место вылова и условия хранения. Хорошим вариантом станет охлаждённая рыба с маркировкой "однократная заморозка". Ещё один способ — употребление консервов премиум-класса с пометкой "натуральная" и без добавления масел и консервантов.

Также можно чередовать морскую рыбу с речной — например, с судаком или щукой, если она выловлена в экологически чистых районах. Такие сорта содержат меньше омега-3, но не несут рисков от тяжёлых металлов.

Три интересных факта

  1. Рыба — единственный продукт, где полезные жиры (омега-3) сохраняются даже после заморозки.

  2. Радиоактивный цезий после аварии "Фукусима" до сих пор обнаруживается в некоторых образцах морской воды.

  3. Дикая треска из Баренцева моря считается одной из самых "чистых" рыб в мире.

Исторический контекст

  1. После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году многие европейские страны ужесточили контроль за морепродуктами.

  2. Системы глубокой шоковой заморозки появились в 1930-х годах и позволили сохранять питательную ценность рыбы без консервантов.

  3. Аквакультура как промышленная отрасль активно развивается с 1970-х годов и сегодня обеспечивает до 50% всей мировой рыбы.

FAQ

Какая рыба самая безопасная для употребления?
Дикая морская рыба из Мурманска, Владивостока или Баренцева моря.

Стоит ли бояться рыбы из Японского моря?
Да, из-за загрязнения и следов радиации её лучше избегать.

Можно ли доверять фермерской рыбе?
Только при наличии данных о корме и условиях выращивания. Лучше выбирать проверенные бренды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи: аэробные и анаэробные тренировки дополняют друг друга и необходимы для здоровья сердца и мышц вчера в 20:00
Два пути к одному телу: как сочетать кардио и силовые, чтобы не тратить время зря

Узнайте, как правильно сочетать аэробные и анаэробные нагрузки, чтобы эффективно достигать своих фитнес-целей и поддерживать здоровье сердца.

Читать полностью » Психологи советуют не бросать терапию после трудных встреч и обсуждать сомнения с терапевтом вчера в 19:45
Первое свидание с самим собой: почему психотерапия начинается с волнения

Психотерапия может вызывать волнение и страх, но это нормально. Узнайте, как первая сессия может удивить, и не спешите оценивать опыт.

Читать полностью » Йога при малоподвижном образе жизни: позы щенка, собаки и дельфина улучшают пищеварение и осанку вчера в 18:51
Живот уходит, пока вы просто стоите: йога раскрыла ленивый способ подтянуть тело

Три простые позы, которые называют "секретом молодости": они снимают усталость, подтягивают живот и запускают естественное сжигание жира.

Читать полностью » Яйца, рыба и шпинат названы продуктами, укрепляющими волосы изнутри вчера в 18:42
Красота начинается на тарелке: еда, которая делает волосы гуще и сильнее

Откройте секреты здоровых волос: 8 продуктов, которые улучшат состояние ваших локонов и сделают их сильными и блестящими! Узнайте больше о влиянии питания на волосы.

Читать полностью » Исследование: короткие всплески активности по 3–5 минут в день улучшают работу сердца и лёгких вчера в 17:38
Три минуты, которые продлевают жизнь: способ укрепить организм, не выходя из офиса

Хотите укрепить здоровье сердца, не тратя много времени на спорт? Узнайте, как всего 3-5 минут активности помогут вам продлить жизнь и улучшить самочувствие.

Читать полностью » Исследователи красоты отметили: блондинки седеют позже из-за меньшего количества пигмента меланина вчера в 17:25
Седина не сдаётся без боя: ошибка при окрашивании, из-за которой волосы становятся стеклянными

Как выбрать краску для седых волос, чтобы результат был стойким, а волосы остались мягкими и блестящими. Полное руководство по домашнему окрашиванию.

Читать полностью » Визажисты советуют подбирать губную помаду по подтону кожи — холодному, тёплому или нейтральному вчера в 16:33
Одна ошибка с цветом губ — и лицо теряет жизнь: как выбрать идеальную помаду

Откройте для себя, как правильно выбрать губную помаду в зависимости от подтона кожи. Узнайте советы по выбору текстуры и цветовой гаммы.

Читать полностью » Медики предупредили: пропуск завтрака и кофе без еды ухудшают пищеварение вчера в 16:19
Вы зовёте это правильным завтраком — а организм просит пощады: главные утренние ошибки

Даже привычный смузи или утренний кофе могут стать причиной вздутия и усталости. Разбираемся, какие семь ошибок на завтрак портят пищеварение и энергию на весь день.

Читать полностью »

Новости
Наука
Nature Geoscience: учёные обнаружили смещение траектории циклонов к полюсам
Садоводство
Субстрат для орхидеи теряет воздухопроницаемость и вызывает гниль – Анна Климова
УрФО
Продажи ювелирных изделий дороже 100 тысяч выросли в десять раз — данные SOKOLOV
Еда
Кулинарный блогер назвал 3 способа варки кукурузы для быстрого и вкусного обеда
Туризм
Booking.com: Порту-де-Галиньяс занял восьмое место среди самых гостеприимных мест
Дом
Мастер по декору Фёдор Васильев рассказал, как превратить старый чемодан в стильный предмет интерьера
Авто и мото
What Car?: в списке ненадежных автомобилей оказались модели Ford и Land Rover
Питомцы
Ветеринары: уникальные отпечатки на носу кошек помогают их идентификации
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet