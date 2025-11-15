Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ребенок у стоматолога
Ребенок у стоматолога
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 2:11

Боялась облучения, но выяснила, что визиограф — это в 5 раз безопаснее, чем фоновая радиация

Врач Нахид Наджафов: рентген с визиографом безопасен для детей

Современные технологии, такие как визиограф, значительно улучшили диагностику в детской стоматологии, а также снизили риски, связанные с облучением. Это оборудование позволяет получить высококачественные снимки зубов с минимальной дозой радиации. Несмотря на это, многие родители по-прежнему переживают по поводу возможного вреда для здоровья детей, связанному с рентгеновским облучением.

Насколько безопасен визиограф

Как объясняет Нахид Наджафов, детский стоматолог и выпускник Новосибирского государственного медицинского университета, использование визиографа не представляет угрозы для ребенка. Напротив, отказ от проведения рентген-снимка может быть гораздо более опасным, чем сама процедура.

"В современной детской стоматологии визиограф считается наиболее безвредным из-за датчика, на который принимается излучение. Он более чувствительный, чем пленка у рентгена, поэтому нужное количество лучей для проявления снимка снижается", — объяснил Наджафов.

Это цифровое устройство подключено к компьютеру, и его чувствительность позволяет значительно снизить дозу облучения, что делает процедуру безопасной для детей.

Доза радиации: цифры и факты

Снимок с помощью визиографа выделяет лишь небольшую дозу ионизирующего излучения — всего 0.002 — 0.005 мЗв. Для сравнения, фоновая радиация за один день (от солнца, почвы и воздуха) составляет около 0.01 мЗв, что в пять раз больше дозы, получаемой при одном снимке.

"Перелет из Москвы в Сочи и вовсе подвергнет ребенка воздействию радиации около 0.03-0.05 мЗв, а это больше уже в 15-25 раз по сравнению с рентген-снимком. В любом случае стоит понимать, что все эти значения находятся в безопасном диапазоне и не вредят здоровью", — отметил Наджафов.

Эксперт добавляет, что все эти уровни радиации находятся в пределах безопасных норм, и воздействие на здоровье не представляет опасности.

Когда необходим рентген?

Прицельный рентген-снимок играет ключевую роль в диагностике состояния зубов, особенно в сложных случаях. Снимки с визиографом необходимы для определения состояния корней зубов, при травмах, свищах, отеках, а также когда есть плотные контакты между зубами.

"При отсутствии снимка врач работает вслепую, не видя полной картины. Особенно это важно при пломбировании каналов и других сложных процедурах. Без рентгена шанс на будущие проблемы, такие как воспаление, боль или необходимость удаления зуба, значительно увеличивается", — объяснил Наджафов.

Для родителей это может означать потерю времени и денег, а для ребенка — дополнительные стрессы и переживания. Таким образом, рентген помогает избежать множества неприятных последствий и облегчить лечение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Отказ от рентген-снимка по страху перед облучением.
    Последствие: Лечение вслепую, увеличение риска ошибок и осложнений.
    Альтернатива: Проведение рентген-снимка с использованием визиографа — безопасного и точного метода.

  2. Ошибка: Пренебрежение стоматологическими снимками при сложных процедурах.
    Последствие: Повторное воспаление, боль, возможная потеря зуба.
    Альтернатива: Регулярные обследования с помощью рентгеновских снимков, которые помогут предотвратить осложнения.

  3. Ошибка: Сомнения по поводу безопасности визиографа.
    Последствие: Пропуск диагностики и увеличенный риск неправильного лечения.
    Альтернатива: Принятие информированного решения о безопасности визиографа, который в 5 раз менее опасен, чем ежедневная фоновая радиация.

Плюсы и минусы рентген-снимков в детской стоматологии

Плюсы Минусы
Безопасная доза облучения Необходимость посещения стоматолога для проведения снимка
Высокая точность диагностики Может быть неудобно для некоторых детей (особенно младшего возраста)
Помогает избежать осложнений в лечении Редко бывает необходимым при простых стоматологических процедурах
Подходит для диагностики сложных случаев Необходима регулярная проверка состояния оборудования

FAQ

Насколько безопасен визиограф для детей?
Визиограф безопасен, так как дозировка радиации в разы меньше фоновой радиации, которой ребенок подвергается ежедневно.

Когда нужно делать рентген зубов ребенку?
Рентген необходим при сложных стоматологических процедурах, травмах зубов, наличии свищей или отеков.

Можно ли делать рентген часто?
Рентген не рекомендуется делать слишком часто, но в случае необходимости его безопасность для здоровья детей доказана.

Мифы и правда

Миф: Рентген-обследование опасно для детей.
Правда: Современные рентген-системы, такие как визиограф, минимизируют дозу облучения, делая процедуру безопасной.

Миф: Отказ от рентгена — лучший способ избежать рисков.
Правда: Без рентген-снимка сложно точно диагностировать проблемы, что может привести к неправильному лечению и осложнениям.

Миф: Все виды рентгеновских исследований одинаково опасны.
Правда: Визиограф выделяет очень низкую дозу облучения, которая в 5 раз ниже фоновой радиации.

Сон и психология

Забота о здоровье зубов и регулярные профилактические осмотры помогают снизить уровень стресса у детей и их родителей. Рентген-снимки, если они проводятся по показаниям, обеспечивают более точную диагностику и уменьшают необходимость в повторных, более сложных вмешательствах.

Три интересных факта

  1. Визиограф позволяет получить снимки за несколько секунд, что значительно ускоряет процесс диагностики.

  2. Доза радиации, получаемая при рентген-снимке, в 5 раз меньше, чем ежедневная фоновая радиация.

  3. Современные детские стоматологические кабинеты используют цифровые рентген-системы, которые еще более безопасны и эффективны.

Исторический контекст

Рентгеновские снимки в стоматологии стали использоваться с начала 20 века.

В 1990-х годах появилась цифровая технология рентген-снимков, которая снизила дозу радиации.

Визуографы начали активно применяться в детской стоматологии в 2000-х годах, обеспечивая более безопасную и точную диагностику.

