Тело — не полигон для экспериментов: как правильно худеть без риска разрушить сердечный ритм

Безопасное снижение веса при наличии хронических патологий требует комплексного подхода, исключающего радикальные методы. Важно понимать, что избыточная жировая ткань оказывает критическую нагрузку на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат, поэтому даже умеренная потеря массы тела значительно улучшает показатели здоровья. Стабилизация метаболических процессов должна проходить под строгим медицинским контролем, а не через самостоятельный подбор схем питания. Об этом сообщает MosTimes.

Специалисты подчеркивают, что любые экстремальные способы коррекции фигуры при системных заболеваниях несут серьезную угрозу для общего состояния организма. Необходимо учитывать индивидуальные особенности пациента, специфику его диагноза и привычный рацион, адаптируя калорийность под конкретные нужды метаболизма.

"Всем людям не рекомендуются жесткие диеты или голодовки. А если есть хроническое заболевание, обязательна консультация врача, лучше контроль ведения, не просто взять из интернета диету и составить приемы тех или иных лекарств. Ни в коем случае не используйте экспресс-диеты при хронических заболеваниях. Снижение должно быть плавным и комфортным", — рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Согласно заявлению Ирины, вместо жестких ограничений приоритет следует отдавать качеству потребляемых нутриентов. Нутрициолог настаивает на необходимости персонализированной адаптации пищевой корзины, чтобы процесс нормализации веса был комфортным и долгосрочным. По словам эксперта, такой адаптивный подход позволяет не только снизить артериальное давление, но и существенно уменьшить нагрузку на суставы без стресса для биохимии организма.