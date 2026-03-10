Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Wikimedia Commons by ╚ DD╔ from Male, Maldives is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 16:45

Небо в огне — а отпуск по расписанию: найдены страны с самыми безопасными коридорами полетов

В 2026 году, после начала американо-израильско-иранской войны 28 февраля, туристы ищут стабильные направления без закрытых воздушных коридоров и рисков. Закрыто пространство над Ираном, ОАЭ и другими странами, тысячи рейсов отменены, продажи туров упали на 30%. Критерии безопасности — отсутствие боевых действий, низкая преступность и открытая логистика. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Юго-Восточная Азия предлагает тишину: во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе и Таиланде преступность на курортах минимальна, а гостеприимство местных — антропологический феномен взаимной выгоды. Островные идиллии Мальдив, Сейшел и Маврикия защищены океаническими расстояниями, физически изолируя от геополитики. Намибия удивляет немецким порядком в сафари, Китай — ядерным сдерживанием Хайнаня, а Узбекистан и Казахстан — стабильностью и аутентичным пловом.

"Операция направлена на устранение угрозы со стороны иранского режима и создание условий для перемен в стране", — заявили лидеры США и Израиля.

Европа с Португалией, Австрией и Швейцарией лидирует в рейтингах качества жизни, Новая Зеландия — экологический оазис с бункерами миллиардеров. Россия и Белоруссия обеспечивают предсказуемость: от Сочи и Крыма до Байкала и Камчатки. Карта спокойных зон фокусируется на стабильности, где биохимия релакса побеждает новости.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

