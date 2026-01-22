Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 17:34

Тянетесь каждый раз, а тело будто сопротивляется: привычные промахи тормозят прогресс годами

Растяжка без техники и разминки привела к повреждению мышц — Мустафьева гимнастка

Гибкость часто воспринимают как нечто второстепенное, но именно она напрямую связана с качеством движения, самочувствием и тем, как долго тело остаётся активным. Растяжка давно перестала быть уделом профессиональных спортсменов и стала частью повседневных тренировок. Однако ошибки в технике и подходе способны не только замедлить прогресс, но и привести к травмам. Об этом рассказала мастер спорта по художественной гимнастике, призёр чемпионата мира и основатель сети студий SMStretching Самира Мустафьева. Об этом сообщает Shape.

Разминка как основа безопасности

Одна из самых частых проблем — попытка сразу перейти к упражнениям на растяжку, минуя полноценную разминку. Мышцы, которые не были разогреты, хуже реагируют на нагрузку и быстрее травмируются. Оптимальная подготовка включает 15-20 минут лёгкой аэробной активности, которая улучшает кровообращение и повышает эластичность тканей. Такой подход снижает болевые ощущения и делает тренировку более эффективной, ведь именно грамотная растяжка работает на здоровье, а не на результат любой ценой.

Регулярность и реальные ожидания

Нерегулярные занятия — ещё один фактор, который мешает прогрессу. Гибкость развивается только при системной работе, а спонтанные тренировки не дают устойчивого результата. При этом важно не ждать рекордов на каждом занятии. Физическое состояние меняется изо дня в день под влиянием сна, питания, стресса и даже погоды, поэтому временные откаты — нормальная часть процесса.

Техника и плавность движений

Во время растяжки все движения должны выполняться медленно и подконтрольно. Резкие рывки увеличивают риск повреждения связок и мышечных волокон. Правильно выстроенная нагрузка позволяет мышцам адаптироваться и становиться более эластичными без перегрузки, особенно если в расписании присутствует вечерняя растяжка, помогающая мягко снять накопленное за день напряжение.

"Мы не роботы, и наше тело по-разному реагирует на нагрузку в зависимости от множества факторов", — отмечает основатель сети студий SMStretching Самира Мустафьева.

Индивидуальные ограничения и здоровье

Занятия недопустимы при незавершённом восстановлении после травм, а также при ряде состояний и заболеваний. Боль — это сигнал, который нельзя игнорировать. Длительный дискомфорт после тренировки требует консультации специалиста. Особое внимание стоит уделять правильному положению коленей и распределению нагрузки, чтобы избежать повреждений суставов.

Баланс и постепенное развитие

Стремление быстрее сесть на шпагат нередко приводит к перегрузке связок, которые, в отличие от мышц, не обладают способностью растягиваться. Важно работать со всем телом, включая упражнения на баланс, и постепенно усложнять программу. Попытки найти "секретный метод" гибкости чаще всего заканчиваются разочарованием — устойчивый результат достигается только регулярной и осознанной практикой.

Грамотная растяжка — это не гонка за быстрым эффектом, а внимательное отношение к своему телу. Удовольствие от процесса и разумный подход позволяют заметить изменения не только во внешних показателях, но и в общем самочувствии уже спустя несколько занятий.

Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.

