Кремы от морщин для 10-летних: новая мода, которая разрушает кожу

В последние годы социальные сети буквально наводнили видео, где девочки и мальчики 8-12 лет рассказывают о своём "взрослом" уходе за кожей: ретинол, кислоты, витамин С, сыворотки, кремы с антивозрастным эффектом. Такая косметика может казаться безобидной, но на самом деле детская кожа гораздо чувствительнее, чем взрослая, и неправильный уход способен нарушить её естественный баланс. Как отмечает Ася Попова, медицинский журналист, подросткам стоит разбираться, какие ингредиенты им действительно нужны, а от каких лучше отказаться.

Почему взрослый уход не подходит детям

Кожа ребёнка и подростка активно обновляется сама, а её защитный барьер ещё формируется. Использование средств с сильными активами может привести к раздражению, сухости и даже акне. Вместо пользы такие эксперименты нередко заканчиваются визитом к дерматологу. Поэтому важно понимать, какие компоненты допустимы, а какие — нет.

Основные ингредиенты, которых стоит избегать

Ретиноиды

Ретинол, ретинальдегид, ретинилретиноат и другие формы витамина А действительно способны омолаживать кожу, но для подростков в этом нет необходимости. Они действуют слишком агрессивно и могут вызвать покраснение, зуд, шелушение. У детей кожа тонкая, и барьер легко нарушается, особенно если использовать такие средства без назначения врача.

AHA-кислоты

К фруктовым кислотам (АНА) относятся гликолевая, миндальная и молочная. Эти компоненты часто входят в состав пилингов и тоников, которые "обновляют" кожу. Однако у подростков этот процесс и так идёт быстро, а дополнительное отшелушивание может привести к воспалению и повышенной чувствительности.

Салициловая кислота

Это исключение из правил, но с оговорками. Салициловая кислота действительно помогает при акне и чёрных точках, но её концентрация и частота применения должны быть подобраны специалистом. При неправильном использовании средство сушит кожу и провоцирует шелушения.

Витамин С

В косметике витамин С используется для выравнивания тона и профилактики пигментации. Однако препараты с низким pH (3,5 и ниже) и высокой концентрацией аскорбиновой кислоты могут стать причиной раздражений. Детской коже не нужна такая стимуляция — для неё достаточно мягких антиоксидантов, например, экстракта зелёного чая.

Спирт

Одна из самых распространённых ошибок — выбор лосьонов и тоников с alcohol denat в первых строках состава. Они действительно обезжиривают кожу, но одновременно разрушают её естественный защитный слой. Даже жирная подростковая кожа после таких средств начинает выделять ещё больше себума в ответ на пересушивание.

Азелаиновая кислота

Эта кислота эффективна при розацеа и постакне, но для здоровой кожи она не нужна. При регулярном использовании у подростков может вызвать покраснение и шелушение. Применять её стоит только по назначению дерматолога.

Сравнение безопасных и агрессивных средств

Категория средства Безопасный вариант Агрессивный вариант Умывание Гель с пантенолом Гель с кислотами Тоник На основе алоэ или ромашки С содержанием спирта Увлажнение Крем с гиалуроновой кислотой Крем с ретинолом Маски Глиняные или тканевые Пилинг с кислотами Сыворотки С ниацинамидом С витамином С высокой концентрации

Как правильно ухаживать за подростковой кожей

Мягкое очищение. Умываться утром и вечером средствами без сульфатов и спирта. Подойдут пенки с экстрактом ромашки или зелёного чая. Увлажнение. Даже жирная кожа нуждается в креме — выбирайте лёгкие флюиды с гиалуроновой кислотой или алоэ вера. Солнцезащита. SPF-крем обязателен круглый год. Он защищает от пигментации и преждевременного старения. Точечный уход от прыщей. Средства с цинком или небольшим процентом салициловой кислоты действуют мягко и эффективно. Гигиена. Меняйте наволочки, не трогайте лицо руками, не выдавливайте прыщи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : Использование кислотных пилингов.

Последствие : раздражение, шелушение.

Альтернатива : энзимная маска 1-2 раза в неделю.

: Использование кислотных пилингов. : раздражение, шелушение. : энзимная маска 1-2 раза в неделю. Ошибка : Ежедневное применение спиртовых тоников.

Последствие : пересушивание кожи, усиление жирности.

Альтернатива : гидролаты или тоники с ромашкой и пантенолом.

: Ежедневное применение спиртовых тоников. : пересушивание кожи, усиление жирности. : гидролаты или тоники с ромашкой и пантенолом. Ошибка: Использование кремов для антивозрастного ухода.

Последствие: закупорка пор и акне.

Альтернатива: лёгкий гель-крем с ниацинамидом.

А что если подросток уже пользуется "взрослой" косметикой?

Если кожа не реагирует раздражением и шелушением, паниковать не стоит. Главное — прекратить применение при первых признаках дискомфорта и перейти на нейтральный уход. Для восстановления подойдёт аптечная дермокосметика без активных добавок. Полезно добавить увлажняющую маску и снизить частоту умывания до двух раз в день.

Плюсы и минусы популярной косметики для подростков

Тип средства Плюсы Минусы Умывалка с ниацинамидом Снижает жирность, уменьшает воспаления Может слегка подсушивать Крем с алоэ Успокаивает, увлажняет Иногда липкий финиш SPF-флюид Защита от ультрафиолета Может оставлять белый след Патчи под глаза Снимают отёчность Не решают проблем кожи

FAQ

Как выбрать уход для подростка?

Выбирайте простые формулы без кислот, ретинола и спирта. Основные продукты — мягкое очищение, лёгкое увлажнение и SPF.

Что лучше при прыщах — народные рецепты или аптечные средства?

Аптечные препараты безопаснее. Домашние маски из лимона или соды могут повредить кожу.

