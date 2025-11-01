Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 15:17

Кремы от морщин для 10-летних: новая мода, которая разрушает кожу

Специалисты советуют подросткам избегать средств с ретиноидами и фруктовыми кислотами

В последние годы социальные сети буквально наводнили видео, где девочки и мальчики 8-12 лет рассказывают о своём "взрослом" уходе за кожей: ретинол, кислоты, витамин С, сыворотки, кремы с антивозрастным эффектом. Такая косметика может казаться безобидной, но на самом деле детская кожа гораздо чувствительнее, чем взрослая, и неправильный уход способен нарушить её естественный баланс. Как отмечает Ася Попова, медицинский журналист, подросткам стоит разбираться, какие ингредиенты им действительно нужны, а от каких лучше отказаться.

Почему взрослый уход не подходит детям

Кожа ребёнка и подростка активно обновляется сама, а её защитный барьер ещё формируется. Использование средств с сильными активами может привести к раздражению, сухости и даже акне. Вместо пользы такие эксперименты нередко заканчиваются визитом к дерматологу. Поэтому важно понимать, какие компоненты допустимы, а какие — нет.

Основные ингредиенты, которых стоит избегать

Ретиноиды

Ретинол, ретинальдегид, ретинилретиноат и другие формы витамина А действительно способны омолаживать кожу, но для подростков в этом нет необходимости. Они действуют слишком агрессивно и могут вызвать покраснение, зуд, шелушение. У детей кожа тонкая, и барьер легко нарушается, особенно если использовать такие средства без назначения врача.

AHA-кислоты

К фруктовым кислотам (АНА) относятся гликолевая, миндальная и молочная. Эти компоненты часто входят в состав пилингов и тоников, которые "обновляют" кожу. Однако у подростков этот процесс и так идёт быстро, а дополнительное отшелушивание может привести к воспалению и повышенной чувствительности.

Салициловая кислота

Это исключение из правил, но с оговорками. Салициловая кислота действительно помогает при акне и чёрных точках, но её концентрация и частота применения должны быть подобраны специалистом. При неправильном использовании средство сушит кожу и провоцирует шелушения.

Витамин С

В косметике витамин С используется для выравнивания тона и профилактики пигментации. Однако препараты с низким pH (3,5 и ниже) и высокой концентрацией аскорбиновой кислоты могут стать причиной раздражений. Детской коже не нужна такая стимуляция — для неё достаточно мягких антиоксидантов, например, экстракта зелёного чая.

Спирт

Одна из самых распространённых ошибок — выбор лосьонов и тоников с alcohol denat в первых строках состава. Они действительно обезжиривают кожу, но одновременно разрушают её естественный защитный слой. Даже жирная подростковая кожа после таких средств начинает выделять ещё больше себума в ответ на пересушивание.

Азелаиновая кислота

Эта кислота эффективна при розацеа и постакне, но для здоровой кожи она не нужна. При регулярном использовании у подростков может вызвать покраснение и шелушение. Применять её стоит только по назначению дерматолога.

Сравнение безопасных и агрессивных средств

Категория средства

Безопасный вариант

Агрессивный вариант

Умывание

Гель с пантенолом

Гель с кислотами

Тоник

На основе алоэ или ромашки

С содержанием спирта

Увлажнение

Крем с гиалуроновой кислотой

Крем с ретинолом

Маски

Глиняные или тканевые

Пилинг с кислотами

Сыворотки

С ниацинамидом

С витамином С высокой концентрации

Как правильно ухаживать за подростковой кожей

  1. Мягкое очищение. Умываться утром и вечером средствами без сульфатов и спирта. Подойдут пенки с экстрактом ромашки или зелёного чая.
  2. Увлажнение. Даже жирная кожа нуждается в креме — выбирайте лёгкие флюиды с гиалуроновой кислотой или алоэ вера.
  3. Солнцезащита. SPF-крем обязателен круглый год. Он защищает от пигментации и преждевременного старения.
  4. Точечный уход от прыщей. Средства с цинком или небольшим процентом салициловой кислоты действуют мягко и эффективно.
  5. Гигиена. Меняйте наволочки, не трогайте лицо руками, не выдавливайте прыщи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использование кислотных пилингов.
    Последствие: раздражение, шелушение.
    Альтернатива: энзимная маска 1-2 раза в неделю.
  • Ошибка: Ежедневное применение спиртовых тоников.
    Последствие: пересушивание кожи, усиление жирности.
    Альтернатива: гидролаты или тоники с ромашкой и пантенолом.
  • Ошибка: Использование кремов для антивозрастного ухода.
    Последствие: закупорка пор и акне.
    Альтернатива: лёгкий гель-крем с ниацинамидом.

А что если подросток уже пользуется "взрослой" косметикой?

Если кожа не реагирует раздражением и шелушением, паниковать не стоит. Главное — прекратить применение при первых признаках дискомфорта и перейти на нейтральный уход. Для восстановления подойдёт аптечная дермокосметика без активных добавок. Полезно добавить увлажняющую маску и снизить частоту умывания до двух раз в день.

Плюсы и минусы популярной косметики для подростков

Тип средства

Плюсы

Минусы

Умывалка с ниацинамидом

Снижает жирность, уменьшает воспаления

Может слегка подсушивать

Крем с алоэ

Успокаивает, увлажняет

Иногда липкий финиш

SPF-флюид

Защита от ультрафиолета

Может оставлять белый след

Патчи под глаза

Снимают отёчность

Не решают проблем кожи

FAQ

Как выбрать уход для подростка?
Выбирайте простые формулы без кислот, ретинола и спирта. Основные продукты — мягкое очищение, лёгкое увлажнение и SPF.

Что лучше при прыщах — народные рецепты или аптечные средства?
Аптечные препараты безопаснее. Домашние маски из лимона или соды могут повредить кожу.

Мифы и правда

  • Миф: если кожа жирная, крем не нужен.
    Правда: без увлажнения сальные железы работают активнее, и жирность усиливается.
  • Миф: подросткам можно использовать средства мамы.
    Правда: антивозрастные кремы содержат активы, не подходящие для юной кожи.
  • Миф: чем больше этапов ухода, тем лучше результат.
    Правда: детской коже достаточно 3-4 простых шагов в день.

