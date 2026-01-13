Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 0:58

Перестал делать это в машине — и риск аварии упал в разы: теперь только так

Нарушение дистанции приводит к большинству ДТП — автоэксперт

Дорога не прощает мелочей: иногда одного взгляда на телефон или секунды раздражения хватает, чтобы привычная поездка закончилась аварией. При этом большинство ДТП происходят не из-за сложных ситуаций, а из-за простых ошибок, которые люди допускают каждый день. Автоинструкторы уверены: есть несколько базовых правил, которые действительно работают и помогают снизить риск трагедии. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Правило №1: полное внимание — только на дорогу

Самая частая причина аварий — обычная невнимательность. Водитель отвлёкся на сообщение, на разговор с пассажиром или попытался найти что-то в бардачке — и в этот момент впереди идущая машина резко затормозила.

Важно понимать, что на дороге нет "безопасных секунд": даже короткое отвлечение лишает водителя контроля над ситуацией. Поэтому любые действия, не связанные с управлением, лучше переносить на остановку. Нужен телефон — припаркуйтесь. Нужно что-то достать — остановитесь в разрешённом месте. Такая привычка выглядит незначительной, но именно она зачастую спасает и машину, и здоровье, особенно если речь идёт о дорожной невнимательности.

Правило №2: правила и дистанция — это не формальность

Вторая распространённая причина ДТП — нарушение элементарных требований: скорости, дистанции, разметки, знаков. Человек уверен, что "успеет" или что "ничего страшного не случится", и в итоге недооценивает реальную опасность.

Скоростной режим нужен не для галочки — он рассчитан на условия конкретного участка дороги. Дистанция — это запас времени, которого может не хватить при неожиданном торможении. А игнорирование знаков часто приводит к конфликтам на перекрёстках и съездах, где ситуация меняется мгновенно.

Важно помнить, что многие правила появились не случайно: они формировались на основе реального опыта, когда дорожные ошибки приводили к тяжёлым последствиям. Поэтому соблюдение требований — это не "законопослушность ради закона", а реальная профилактика аварий.

Правило №3: не путать опыт с самоуверенностью

Со временем любой водитель привыкает к дороге и начинает чувствовать себя увереннее. Но именно в этот момент появляется опасная ловушка — самоуверенность. Человек перестаёт рассчитывать риски, начинает чаще обгонять, резче перестраиваться и принимать решения на эмоциях.

Сюда же относится и нервное состояние. Злость, страх, раздражение или желание "проучить" другого водителя заставляют действовать импульсивно. В такие секунды водитель хуже оценивает дистанцию, скорость и траекторию, а значит, вероятность ошибки резко возрастает. Спокойствие — это не просто хорошая манера, а важная часть безопасного вождения.

Усталость и самочувствие: скрытый фактор риска

Отдельного внимания заслуживает состояние водителя. Усталость после длительной поездки, недосып, головная боль или плохое самочувствие замедляют реакцию и ухудшают внимание. В экстренной ситуации человек может не успеть затормозить или неверно оценить манёвр, хотя в нормальном состоянии избежал бы опасности.

Поэтому перед дорогой важно трезво оценивать себя. Если чувствуете, что внимание "плывёт", лучше сделать паузу, размяться, выпить воды и отдохнуть. Иногда десять минут перерыва стоят гораздо дороже, чем кажется — особенно когда накапливается усталость за рулём.

В итоге все основные меры безопасности сводятся к простому: не отвлекаться, соблюдать правила и держать контроль над собой. Эти вещи не требуют особых навыков, но именно они чаще всего решают, станет ли поездка обычной или обернётся бедой.

