Думал, что знаю ПДД, но на трассе меня ждали неожиданные сюрпризы

Большинство водителей со временем забывают многие правила, которым их учили в автошколе, используя на практике лишь базовые навыки. К тому же, не все следят за обновлениями ПДД, что может привести к неприятным ситуациям на дороге. Опытный автоинструктор рассказал, на какие моменты стоит обратить особое внимание, чтобы избежать проблем за рулём.

Опережение по правой полосе

Многих водителей смущает вопрос: можно ли обгонять по правой полосе на многополосной дороге? Часто вспоминаются уроки из автошколы, где учили, что обгон требует перестроения налево.

"Водитель может опережать ТС из потока по любой полосе, главное соблюдать скоростной режим и не мешать другим машинам", — отметил автоинструктор.

Важно понимать, что правило не запрещает обгон справа, но при этом нужно быть предельно внимательным и контролировать скорость, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Движение скорой помощи

Движение скорой помощи и её остановка нередко ставят водителей в тупик. Нужно ли сбрасывать скорость при встрече с каретой скорой помощи?

"Иногда нужно остановиться, если от водителя требуется помощь, например, для доставки пострадавшего в медучреждение", — пояснил автоинструктор.

Кроме того, когда скорая перекрывает полосу, возможны неожиданные манёвры встречных автомобилей. Важно сохранять внимание и гибкость на дороге.

Дорожные покрытия и ДТП

Большинство ДТП происходит на сухом асфальте в тёплую погоду. Почему так происходит?

"Хорошее сцепление с дорогой провоцирует водителей передвигаться менее осторожно, рассчитывая на быструю остановку при необходимости", — отметил.

При выпадении осадков большинство автомобилистов снижают скорость, ведут себя аккуратнее и тем самым минимизируют риск аварий.

Ограничения скорости при буксировке и прицепе

Многие забывают, что транспортные средства с прицепом или при буксировке другого автомобиля должны двигаться медленнее.

"Если на трассе установлен знак 90 км/ч, машина с прицепом должна двигаться не быстрее 70 км/ч", — подчеркнул автоинструктор.

При буксировке также учитывают конструкцию автомобиля: машины с автоматической трансмиссией нельзя разгонять выше 50 км/ч.

Советы шаг за шагом

Перед обгоном всегда оценивайте скорость и дистанцию до других машин. При встрече со скорой снижайте скорость, держите дистанцию, будьте готовы остановиться. На сухом асфальте не расслабляйтесь: помните о сцеплении и реакции. При буксировке или движении с прицепом строго придерживайтесь ограничений скорости.

FAQ

Как правильно обгонять по правой полосе?

Сохранять скорость и дистанцию, убедиться, что манёвр безопасен для всех участников движения.

Сколько км/ч можно ехать с прицепом?

Скорость должна быть ниже знака ограничения — обычно на 20 км/ч меньше.

Что делать при встрече с каретой скорой помощи?

Снизить скорость, держать дистанцию, остановиться, если требуется помощь.

Мифы и правда

Миф: "На сухой дороге можно ехать быстрее — аварий не будет". Правда: большинство ДТП происходит именно при хорошем сцеплении. Миф: "Обгон справа запрещён". Правда: это разрешено при соблюдении правил и безопасности. Миф: "Буксировка без ограничения скорости безопасна". Правда: нарушение ограничений повышает риск поломки и ДТП.

Интересные факты