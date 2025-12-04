Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Езда по зимней дороге
Езда по зимней дороге
© PHOTOPQR/L’ALSACE/MAXPPP
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 14:25

Зимняя дорога не прощает ошибок: вот что важно помнить водителям, чтобы избежать аварий

Водителям следует избегать резких маневров на гололеде — эксперт Шкуматов

В зимний период особенно важно соблюдать осторожность за рулем, особенно в условиях гололеда. Руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов в интервью изданию MosTimes рассказал, какие правила следует соблюдать водителям, чтобы избежать аварий и сохранить безопасность на скользких дорогах.

Спокойное и плавное движение

Шкуматов подчеркнул, что главный принцип зимнего вождения — это отсутствие резких маневров. В условиях гололеда важно поддерживать плавный и уверенный стиль вождения, избегать резких ускорений и торможений.

"Нужно ехать ровно, не нажимать резко на тормоз, не газовать резко. Нужно ехать по дороге с той скоростью, на которой водитель чувствует себя уверенно, когда машина сохраняет управляемость", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что снижение скорости следует начинать заранее, до того, как водитель окажется на участке, где могут быть опасные участки льда.

"Не надо гнать по дороге, которая покрыта льдом, нужно снизить скорость, плавно снизить и ехать с равномерной скоростью движения, которая позволяет сохранить контроль над автомобилем", — добавил Шкуматов.

Минимизация маневров и увеличение дистанции

По словам эксперта, одной из главных причин заносов на скользких дорогах является неосторожное перестроение. В условиях льда особенно важно избегать лишних маневров и поддерживать безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства.

"Поскольку одной из причин заноса является перестроение, нужно стараться ехать с минимальным количеством перестроений. Очевидно, что если дорога скользкая, надо держать увеличенную дистанцию до впереди идущего автомобиля", — пояснил Шкуматов.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что при гололеде необходимо быть особенно внимательным к дорожным условиям и не спешить. Правильный выбор скорости и маневров может существенно снизить риск попадания в аварию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Незаконная установка светодиодных фар влечёт штраф 500 рублей — юрист Цветкова вчера в 20:18
Фары, которые ослепляют закон: как модернизация оборачивается штрафом

Замена галогеновых фар на светодиодные может обернуться штрафом и отказом в техосмотре. Разбираемся, как легализовать переделку и избежать проблем.

Читать полностью » Топливный фильтр необходимо менять каждые 30-40 тысяч километров — автоэксперт вчера в 18:49
Жаль, что раньше не знал: эта простая деталь спасает машину от дорогого ремонта

Какие расходники менять регулярно, чтобы авто работало стабильно: масло и фильтры, топливный фильтр, свечи, жидкости и обслуживание коробки передач.

Читать полностью » Наклейка защитной плёнки на стекла нарушает КоАП и влечёт штраф 500 рублей — автоюристы вчера в 16:55
Плёнка на авто с пробегом обернулась бедой: многие до сих пор не понимают главной ошибки

Многие владельцы подержанных авто стремятся защитить кузов плёнкой, но не всегда знают о рисках. Разбираем, когда такая защита полезна, а когда приносит проблемы.

Читать полностью » За несвоевременную регистрацию авто установлены штрафы до 2000 рублей — юристы вчера в 14:37
Поставить машину на учёт теперь проще, но есть нюанс, который путает всех

Разбираем, какие документы нужны для регистрации автомобиля в ГИБДД: новый, подержанный или ввезённый из-за рубежа. Что изменилось и как избежать ошибок.

Читать полностью » В гололед рекомендуется увеличивать дистанцию и снижать скорость — автоэксперт вчера в 12:46
Как выйти из заноса за 3 секунды: секрет для переднего и заднего привода

Как подготовить авто к зиме и ездить в гололед: омыватель, щетки, запаска, трос и цепи, а также правила прогрева и поведения при заносе.

Читать полностью » Прогрев автомобиля зимой до 5 минут достаточен для безопасной работы двигателя — Авто Mail вчера в 10:43
Зима пришла, а двигатель страдает: как безопасно начать движение сразу

Прогрев автомобиля зимой важен для защиты двигателя и эффективной работы всех систем. Узнайте, сколько минут достаточно для безопасного старта и как правильно действовать.

Читать полностью » Москва стала лидером по числу безаварийных водителей — Российский союз автостраховщиков вчера в 8:25
Без аварий и с выгодой: как москвичи превратили осторожность в деньги

Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов с наибольшей долей водителей, получающих максимальные скидки на ОСАГО благодаря безаварийному вождению.

Читать полностью » Инспектор ГАИ не может требовать остановку в запрещенной зоне — автоюрист вчера в 6:44
Раньше делал неправильно, теперь — вот как: простой трюк с телефоном, который спасёт от штрафа

Когда требование ГАИ об остановке можно оспаривать: признаки "не того места", правильный алгоритм и роль видеорегистратора на дороге.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Экономист Кульбака предупредил россиян о подорожании товаров из-за роста НДС
Еда
Сочетание кальмаров и ветчины создаёт выразительный вкус салата — кулинары
Недвижимость
Эксперт Бондарев: Россияне стали в 2,5 раза чаще продавать ипотечные квартиры
Общество
С 2026 года в паспортах граждан России появится новая отметка — эксперт Сивков
Общество
Депутат Госдумы Панеш рассказал о повышении пенсий на 35% в январе 2026 года
Общество
Депутат ГД Нилов заявил о потере репутации Долиной после скандала с ее недвижимостью
Авто и мото
Топливные карты упрощают оплату на АЗС — Autonews
Красота и здоровье
Авокадо снижает уровень LDL и улучшает метаболическое здоровье — Metrópoles
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet