Зимняя дорога не прощает ошибок: вот что важно помнить водителям, чтобы избежать аварий

В зимний период особенно важно соблюдать осторожность за рулем, особенно в условиях гололеда. Руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов в интервью изданию MosTimes рассказал, какие правила следует соблюдать водителям, чтобы избежать аварий и сохранить безопасность на скользких дорогах.

Спокойное и плавное движение

Шкуматов подчеркнул, что главный принцип зимнего вождения — это отсутствие резких маневров. В условиях гололеда важно поддерживать плавный и уверенный стиль вождения, избегать резких ускорений и торможений.

"Нужно ехать ровно, не нажимать резко на тормоз, не газовать резко. Нужно ехать по дороге с той скоростью, на которой водитель чувствует себя уверенно, когда машина сохраняет управляемость", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что снижение скорости следует начинать заранее, до того, как водитель окажется на участке, где могут быть опасные участки льда.

"Не надо гнать по дороге, которая покрыта льдом, нужно снизить скорость, плавно снизить и ехать с равномерной скоростью движения, которая позволяет сохранить контроль над автомобилем", — добавил Шкуматов.

Минимизация маневров и увеличение дистанции

По словам эксперта, одной из главных причин заносов на скользких дорогах является неосторожное перестроение. В условиях льда особенно важно избегать лишних маневров и поддерживать безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства.

"Поскольку одной из причин заноса является перестроение, нужно стараться ехать с минимальным количеством перестроений. Очевидно, что если дорога скользкая, надо держать увеличенную дистанцию до впереди идущего автомобиля", — пояснил Шкуматов.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что при гололеде необходимо быть особенно внимательным к дорожным условиям и не спешить. Правильный выбор скорости и маневров может существенно снизить риск попадания в аварию.