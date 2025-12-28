Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка моет машину
Девушка моет машину
Иван Рогов Опубликована сегодня в 11:57

Мою машину только так: простая схема, после которой не придется тратиться на полировку

Протирка микрофиброй на мойке повреждает лак — автоэксперт

Даже на мойке самообслуживания можно "отмыть" машину так, что потом придется тратиться на полировку. Часто виноваты не реагенты и не давление воды, а привычка тереть кузов тряпкой, считая это самым быстрым способом довести поверхность до блеска. Проблема проявляется не сразу, поэтому многие долго не связывают её с собственными действиями. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему протирка микрофиброй может навредить

Главный риск не в материале как таковом, а в том, как и чем водитель пользуется. На кузове, помимо грязи и пыли, почти всегда есть мелкие абразивные частицы — песок, дорожная крошка, остатки реагентов. Когда человек начинает "втирать" пену одной и той же микрофиброй, он фактически перемещает эту взвесь по лакокрасочному покрытию, а часть песчинок быстро забивается в волокна.

После быстрого ополаскивания тряпки такие частицы нередко остаются внутри ткани. Дальше они работают как мелкая наждачка: появляются тонкие царапины, уходит ровный блеск, а на солнце становится заметна характерная "паутинка". За один раз эффект может быть минимальным, но на дистанции нескольких моек проблема накапливается и становится очевидной.

Что делать на мойке самообслуживания, чтобы не царапать ЛКП

На станциях самообслуживания лучше строить процесс так, чтобы минимизировать контакт с кузовом. Сначала автомобиль стоит тщательно промыть водой под давлением, сбивая основную грязь с нижней части дверей, арок и порогов — там абразива больше всего. Затем наносится активная пена: если состав качественный, его задача — размягчить и отделить загрязнения без необходимости "размазывать" их по поверхности.

Оптимальная тактика — дать пене поработать несколько минут, чтобы химия успела связать грязь, и только после этого тщательно смыть всё струей под давлением. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы машина выглядела чистой даже после сложной погоды. Если остаются следы, безопаснее повторить цикл "смыв — пена — смыв", чем пытаться добрать чистоту тряпкой по мокрому кузову.

Когда тряпка все же нужна

Контактная протирка уместна точечно — например, чтобы убрать стойкое пятно, но и тогда важно понимать, что чистая тряпка и "тряпка после первого прохода" — это две разные вещи. Если хочется именно вытирать машину насухо, стоит делать это только чистыми салфетками, не смешивая этапы "с грязью" и "после ополаскивания", иначе риск царапин резко растет.

В итоге экономия на мойке легко превращается в лишние расходы, если пытаться ускорить процесс неправильной протиркой. Гораздо выгоднее позволить воде и активной химии сделать основную работу, а контакт с лаком свести к минимуму.

