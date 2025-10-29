Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Передача ключей от автомобиля
Передача ключей от автомобиля
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 12:10

Думал, продажа авто — простое дело, а оказалось, там сплошные ловушки

Шагапов: продажа автомобиля через трейд-ин снижает риски, но уменьшает выгоду

Продажа автомобиля — ответственное дело, особенно если речь идёт о личной машине, в которую вы вложили не только деньги, но и время. Ошибки на любом этапе могут привести к финансовым потерям или юридическим проблемам. Эксперт сервиса "Автокод" Игорь Шагапов поделился рекомендациями, как избежать рисков и продать авто максимально безопасно.

С чего начать: подготовка к продаже

Перед тем как размещать объявление, проведите тщательную подготовку машины. Важно не только привести автомобиль в товарный вид, но и собрать полный комплект документов. Это ускорит сделку и повысит доверие со стороны покупателя.

  1. Вымойте кузов, салон и двигатель — чистая машина воспринимается дороже.

  2. Проверьте техническое состояние — устраните мелкие неисправности, замените расходники.

  3. Подготовьте документы: ПТС, СТС, диагностическую карту, сервисную книжку, чеки на ремонт.

  4. Сделайте качественные фотографии при дневном свете, без фильтров и эффектов.

"На этапе подготовки важно учесть все нюансы, чтобы продажа авто прошла гладко", — отметил автоэксперт Игорь Шагапов.

Трейд-ин: минимальный риск, но меньше выгода

Сегодня всё больше водителей предпочитают продавать старый автомобиль через трейд-ин — обмен в автосалоне с доплатой за новый. Это удобно: машину оценивают специалисты, оформляют документы и берут на себя юридическую часть сделки.

"При этом способе продажи вы можете потерять около 10% от выручки, но зато защищены юридически и экономите время", — пояснил Шагапов.

Плюсы трейд-ина:

• Безопасность сделки и проверенные документы.
• Быстрое оформление — без встреч с посторонними покупателями.
• Возможность зачесть старое авто в качестве части оплаты за новое.

Минусы:

• Стоимость выкупа ниже, чем при продаже самостоятельно.
• Невозможно торговаться.

Если для вас важнее скорость и надёжность, а не максимальная цена — трейд-ин станет оптимальным вариантом.

Самостоятельная продажа: больше денег, больше ответственности

Продажа автомобиля через онлайн-площадки — "Авито", "Автокод Поиск", "Drom" — остаётся самым популярным способом среди частных продавцов. Но именно здесь чаще происходят мошенничества и конфликты.

"Самое главное — не соглашаться ездить на смотрины к незнакомому человеку", — предупреждает Шагапов. — "Назначайте встречи в оживлённых местах при дневном свете".

Эксперт советует избегать парковок торговых центров или тёмных дворов — там легко попасть в неприятную ситуацию или стать жертвой кражи. При осмотре автомобиля сохраняйте спокойствие, не оставляйте ключи и документы в салоне.

Как обезопасить сделку

  1. Показывайте машину днём - так покупатель сможет оценить лакокрасочное покрытие, а вы избежите спорных ситуаций.

  2. Не передавайте ключи до заключения сделки.

  3. Оформляйте договор купли-продажи (ДКП) в трёх экземплярах — для продавца и двух копий покупателю.

  4. Проверяйте личность покупателя. Попросите паспорт и сверьте данные.

  5. Проводите оплату через банк. Это безопасно и фиксируется документально.

"Перевод денег за автомобиль нужно проводить через банк. Это недорого, особенно если вы уже являетесь клиентом", — добавил Шагапов.

Сравнение способов продажи

Способ Преимущества Недостатки
Трейд-ин Безопасно, быстро, без хлопот Потеря части стоимости (до 10%)
Самостоятельная продажа Возможность продать дороже Риски, необходимость проверки покупателей
Через посредника Помощь в оценке и оформлении Комиссия и не всегда прозрачные условия

Советы шаг за шагом

  1. Составьте честное описание автомобиля — укажите все повреждения и особенности.

  2. Разместите объявление на крупных площадках.

  3. Проверьте покупателя по базам ГИБДД (нет ли судимости или арестов авто).

  4. Встретьтесь на нейтральной территории.

  5. После сделки — снимите автомобиль с учёта в течение 10 дней.

"Не забудьте заключить допсоглашение с указанием даты и времени передачи машины новому владельцу и храните все документы", — советует эксперт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Продажа без проверки личности покупателя.
    Последствие: Возможность мошенничества и споров.
    Альтернатива: Сверяйте паспортные данные и оформляйте ДКП.

  • Ошибка: Получение денег наличными без расписок.
    Последствие: Трудности при доказательстве оплаты.
    Альтернатива: Платёж через банковскую ячейку или перевод.

  • Ошибка: Задержка снятия авто с учёта.
    Последствие: Новые штрафы и налоги будут приходить вам.
    Альтернатива: Снять машину с учёта в ГИБДД сразу после сделки.

А что если покупатель предлагает "рассрочку"?

Не соглашайтесь. Любые сделки с частичной оплатой несут огромные риски. Добросовестный покупатель либо платит сразу, либо оформляет кредит через банк. Рассрочка между физлицами часто используется мошенниками, чтобы забрать автомобиль и не выплатить остаток.

Плюсы и минусы личной продажи

Плюсы Минусы
Можно получить максимальную цену Больше времени и рисков
Контакт напрямую с покупателем Возможны мошеннические схемы
Гибкость в переговорах Необходимость разбираться в документах

FAQ

Как быстро продать машину без потерь?
Подготовьте авто, сделайте честное объявление и выберите крупные платформы. Чем прозрачнее условия, тем быстрее продажа.

Нужно ли снимать машину с учёта перед продажей?
Нет, это делает новый владелец. Но вы обязаны уведомить ГИБДД о смене собственника в течение 10 дней.

Как проверить покупателя?
Попросите паспорт и проверьте данные через сервисы "Автокод" или "Госуслуги". Избегайте покупателей, которые торопят или предлагают нестандартные схемы оплаты.

Мифы и правда

  • Миф: Чем ниже цена, тем быстрее продашь.
    Правда: Слишком низкая цена вызывает подозрения у реальных покупателей и привлекает мошенников.

  • Миф: Лучше получать оплату наличными.
    Правда: Безналичный расчёт через банк безопаснее и фиксируется официально.

  • Миф: ДКП можно оформить устно.
    Правда: Только письменный договор имеет юридическую силу.

3 интересных факта

  1. Средний срок продажи подержанного автомобиля в России — 28 дней.

  2. Более 70% частных продавцов совершают хотя бы одну юридическую ошибку при оформлении сделки.

  3. Сервисы проверки авто ("Автокод", "Госуслуги Авто") снижают риск мошенничества почти на 90%.

Исторический контекст

Ещё в 2000-х большинство сделок проходило наличными и без проверки документов. Сейчас ситуация изменилась: благодаря цифровым сервисам продажа авто стала проще, но и схемы мошенничества стали изощрённее. Поэтому бдительность по-прежнему остаётся главным инструментом безопасности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Царапина на кузове автомобиля может привести к коррозии металла сегодня в 9:59
Ржавчина подкрадывается, как вор в ночи: как одна царапина может превратить кузов в решето

Мелкая царапина на капоте может превратиться в большую проблему. Как вовремя остановить ржавчину и спасти кузов — пошаговое руководство.

Читать полностью » Исполнительный директор сегодня в 9:16
Автомобили держат дольше, чем браки: почему россияне не продают свои машины

Владельцы автомобилей 3-7 лет не спешат продавать свои машины — выясняем, что стоит за этой тенденцией и как она влияет на рынок подержанных авто.

Читать полностью » Робин Денхолм: Tesla добавит руль и педали в беспилотное такси Cybercab сегодня в 8:58
Автомобиль без водителя — но с бюрократом за спиной: почему Tesla вынуждена вернуть руль

Tesla столкнулась с неожиданным препятствием на пути к запуску полностью автономного такси — проект Cybercab теперь может получить руль и педали.

Читать полностью » сегодня в 8:51
Не роскошь, а необходимость: кроссоверы стали новой нормой на российских дорогах

Кроссоверы снова правят бал на российском авторынке. Как изменились вкусы водителей и почему Haval Jolion обошёл всех конкурентов?

Читать полностью » сегодня в 7:26
Пока рынок буксует, Москва едет дальше: столичный автопарк растёт наперекор прогнозам

Москва сохраняет лидерство в продажах новых автомобилей, несмотря на общее падение рынка. Какие модели выбирают россияне и почему — в материале.

Читать полностью » Россияне чаще выбирают механику и классический автомат сегодня в 7:02
Железные нервы и стальные ремни: как вариаторы и «роботы» пытаются вытеснить классику

Почему даже новые "умные" коробки не завоевали сердца российских водителей и чем старые механика и автомат по-прежнему лучше современных решений.

Читать полностью » Подержанные Hyundai Solaris и Renault Logan признаны самыми практичными машинами для новичков сегодня в 6:54
Эти авто спасут от позора на парковке: модели, с которых должен начинать каждый новичок

Как выбрать первую машину, чтобы не разочароваться и не потратить лишнего? Простые советы автоинструктора помогут избежать ошибок при покупке.

Читать полностью » сегодня в 6:16
Новый виток роста: в октябре россияне сметают автомобили с салонов — эксперты объяснили почему

Российский авторынок показывает уверенный рост, но эксперты предупреждают: 2025 год может завершиться как успехом, так и спадом — всё зависит от сценария.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Генетик Анастасия Чеботарева рассказала, что вербальный интеллект сильнее других зависит от наследственности
Садоводство
Обработка растений настоем из трав повышает устойчивость к грибкам и инфекциям — Ольга Демидова
Туризм
Витебск - город на севере Беларуси с исторической застройкой XVIII–XIX веков
Наука
Спинальный имплантат с автономным питанием позволит отслеживать заживление позвоночника – Агарвал
Спорт и фитнес
Синдром отсроченной мышечной боли: причины и эффективные методы восстановления
Авто и мото
Мошенники рассылают поддельные письма со штрафами ГИБДД — заявление МВД
Садоводство
Железный купорос и настой хвоща признаны эффективной защитой от фитофторы
Красота и здоровье
Доктор Хачмафова объяснила, почему стоит избегать фотосессий среди осенних листьев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet