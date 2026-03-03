Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 2:30

Хрупкий фундамент тела: поясница может поставить крест на мечтах об идеальном и крепком прессе

Безопасная прокачка пресса требует предварительной оценки состояния поясничного отдела позвоночника и улучшения его мобильности, чтобы избежать перегрузок и травм. Фитнес-эксперт Никита Воробьев подчеркивает важность выявления проблем в этой зоне перед началом занятий, включая растяжку пояснично-подвздошной мышцы и тазобедренного сустава. Такой подход служит не только лечением, но и надежной профилактикой. Об этом сообщает MosTimes.

При дискомфорте в пояснице полезно применять миофасциальный релиз с валиком под тазобедренный сустав, снижая нагрузку во время упражнений на пресс. В домашних условиях специальное оборудование не обязательно: достаточно коврика, стены и правильной техники. По словам наставника, акцент делается на дыхании и диафрагме для стабилизации позвоночника.

"Если в условиях домашних, можно взять коврик, лечь на спину, поднять бедро, согнуть голень, сделать упор стопой на стенку, поясницу прижать к полу. Потихонечку втягиваем низ живота, отрываем лопаточки, руки тянем вперёд. С акцентом именно на дыхание, на диафрагму, не отрываем поясничный отдел", — пояснил Никита Воробьев.

Эксперт отметил, что по прибытии в зал необходимо проверить наличие проблем в пояснице и сразу работать над их устранением. Эта техника с ковриком оказывается эффективнее традиционных скручиваний, минимизируя риск для спины. Регулярное применение укрепляет пресс без вреда для позвоночника.

Автор Виктория Парамонова
Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

