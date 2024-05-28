Российские психологи, проводя эксперименты с 44 добровольцами, выяснили, что негативные эмоции, вроде гнева и грусти, оказывают более сильное воздействие на склонность людей к благотворительности, чем положительные или нейтральные эмоции. При просмотре изображений с бездомными или больными животными, вызывающими негативные эмоции, участники эксперимента не только реагировали сильнее, но и жертвовали значительно большие суммы денег на поддержку животных, по сравнению с позитивными изображениями.

Уровень достатка участников не оказывал влияния на их склонность к благотворительности.

Эти результаты могут быть использованы для создания более эффективной социальной рекламы, но требуют дополнительного изучения влияния негативных эмоций на поведение людей в долгосрочной перспективе, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Wilfredor (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)