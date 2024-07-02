Жена оппозиционного казахского журналиста-русофоба Айдоса Садыкова сообщила о смерти супруга.

Оппозиционный журналист жил в Киеве, поддерживал протесты в Казахстане в 2022 году, критиковал власти своей страны, а так же власти России. Поддерживал Украину с 2014 года.

18 июня на Садыкова было совершено покушение, неизвестный расстрелял автомобиль, в котором сидел оппозиционер.

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