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Гладков сообщил о подрыве четырех человек на мине
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:42

Гладков сообщил о подрыве четырех человек на мине

В Шебекино четыре человека пострадали от взрыва на мине, среди пострадавших находится сотрудник телеканала "Россия 24", который сейчас находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении.

Эту информацию распространил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков через свой Telegram-канал.

По словам главы региона, один из сотрудников канала "Россия 24", который был ранен в результате взрыва на мине, на данный момент находится в Шебекинской центральной районной больнице с тяжелыми ранениями брюшной полости и левого плеча. Гладков сообщил, что в настоящее время врачи проводят операцию над пострадавшим.

Кроме того, одного из пострадавших с ранениями конечностей экстренно доставили в госпиталь №2 города Белгорода, в то время как два бойца будут получать медицинскую помощь в амбулаторном порядке. Бригада скорой медицинской помощи занимается оказанием помощи пострадавшим.

Фото: commons.wikimedia.org/Алексей Трефилов (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license) ﻿

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