В Шебекино четыре человека пострадали от взрыва на мине, среди пострадавших находится сотрудник телеканала "Россия 24", который сейчас находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении.



Эту информацию распространил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков через свой Telegram-канал.



По словам главы региона, один из сотрудников канала "Россия 24", который был ранен в результате взрыва на мине, на данный момент находится в Шебекинской центральной районной больнице с тяжелыми ранениями брюшной полости и левого плеча. Гладков сообщил, что в настоящее время врачи проводят операцию над пострадавшим.



Кроме того, одного из пострадавших с ранениями конечностей экстренно доставили в госпиталь №2 города Белгорода, в то время как два бойца будут получать медицинскую помощь в амбулаторном порядке. Бригада скорой медицинской помощи занимается оказанием помощи пострадавшим.

Фото: commons.wikimedia.org/Алексей Трефилов (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license) ﻿