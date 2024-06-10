В Шебекино четыре человека пострадали от взрыва на мине, среди пострадавших находится сотрудник телеканала "Россия 24", который сейчас находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении.
Эту информацию распространил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков через свой Telegram-канал.
По словам главы региона, один из сотрудников канала "Россия 24", который был ранен в результате взрыва на мине, на данный момент находится в Шебекинской центральной районной больнице с тяжелыми ранениями брюшной полости и левого плеча. Гладков сообщил, что в настоящее время врачи проводят операцию над пострадавшим.
Кроме того, одного из пострадавших с ранениями конечностей экстренно доставили в госпиталь №2 города Белгорода, в то время как два бойца будут получать медицинскую помощь в амбулаторном порядке. Бригада скорой медицинской помощи занимается оказанием помощи пострадавшим.
Фото: commons.wikimedia.org/Алексей Трефилов (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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