С каждым яблоком — всё хуже: гастроэнтерологи раскрыли неожиданных виновников метеоризма

Вздутие живота — одна из самых частых жалоб, с которыми обращаются к гастроэнтерологу. Неприятное ощущение распирания, урчание и повышенное газообразование нередко связаны не с серьёзными болезнями, а с тем, что человек ест каждый день. Как объясняет гастроэнтеролог Дэвид Шафрон из Медицинского колледжа Бейлора, причиной могут стать даже самые привычные продукты.

Почему появляется вздутие живота

Газообразование — естественная часть пищеварения, но у некоторых людей оно усиливается из-за недостатка ферментов, которые расщепляют определённые сахара.

"Лактоза и фруктоза — главные виновники газообразования. С возрастом многие люди теряют ферменты, необходимые для их переваривания", — пояснил Шафрон.

Когда эти вещества не перевариваются, они начинают бродить в кишечнике, выделяя газы и вызывая чувство тяжести. Особенно часто это происходит у взрослых и пожилых людей.

Сравнение: нормальное и повышенное газообразование

Показатель Норма При нарушении переваривания Объём газа в сутки 500-600 мл 2-3 литра Основной источник Переваривание клетчатки Непереваренные сахара (лактоза, фруктоза) Симптомы Незначительное урчание Распирание, боль, отрыжка, метеоризм

Продукты, вызывающие вздутие

Некоторые продукты содержат фруктозу, лактозу и полиолы - вещества, которые могут плохо усваиваться и провоцировать дискомфорт.

С высоким содержанием фруктозы:

яблоки, груши, вишня, манго, персики, арбуз;

чеснок, лук, цветная капуста, спаржа, грибы.

С лактозой:

коровье молоко, сливочный сыр, йогурты;

соевое и овсяное молоко, тофу.

С искусственными подсластителями:

маннит, ксилит, сорбит — часто встречаются в жевательных резинках, диетических продуктах, лекарствах и зубной пасте.

"Даже искусственные подсластители, такие как сорбит и ксилит, могут вызывать вздутие, поскольку частично ферментируются кишечными бактериями", — уточнил Шафрон.

Советы шаг за шагом: как уменьшить вздутие

Ведите пищевой дневник. Записывайте, после каких продуктов возникает вздутие — это поможет выявить индивидуальные триггеры. Уменьшите количество "газообразующих" продуктов. Исключите или ограничьте фрукты с высоким содержанием фруктозы, а также молочные продукты. Снижайте порции. Лучше есть чаще, но небольшими порциями — это снижает нагрузку на ЖКТ. Не спешите во время еды. Медленное пережёвывание предотвращает заглатывание воздуха. Пейте воду между приёмами пищи. Это улучшает переваривание и предотвращает брожение. Используйте ферментные препараты. При непереносимости лактозы помогают лактазные добавки.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

Ошибка: полностью исключать углеводы;

Последствие: дефицит энергии и полезных волокон;

Альтернатива: выбирать сложные углеводы — овсянку, киноа, гречку. Ошибка: злоупотреблять сахарозаменителями;

Последствие: метеоризм и расстройство стула;

Альтернатива: использовать натуральные подсластители — мёд или стевию. Ошибка: запивать еду сладкими напитками;

Последствие: ускоренное брожение и вздутие;

Альтернатива: пить воду или травяной чай через 20-30 минут после еды.

А что если вздутие не проходит?

Если дискомфорт сохраняется дольше двух недель, это может указывать на непереносимость лактозы, синдром раздражённого кишечника или дисбактериоз. В этом случае необходима консультация гастроэнтеролога.

Плюсы и минусы ограничения "проблемных" продуктов

Аспект Плюсы Минусы Уменьшение вздутия Быстрое облегчение симптомов Нужно подбирать замену продуктам Контроль над питанием Улучшение пищеварения Возможен дефицит витаминов Самочувствие Повышение энергии и лёгкости Требует дисциплины

FAQ

Можно ли есть молочные продукты при вздутии?

Да, если использовать безлактозные аналоги или ферментные препараты.

Какие напитки помогают при вздутии?

Тёплая вода, настой мяты, фенхеля или имбиря.

Влияет ли стресс на вздутие живота?

Да, стресс нарушает моторику кишечника и может усиливать газообразование.

Мифы и правда

Миф: вздутие вызывают только бобовые;

Правда: чаще виноваты фрукты и молочные продукты. Миф: жевательная резинка безопасна для желудка;

Правда: многие виды содержат сорбит и вызывают газы. Миф: сода помогает от вздутия;

Правда: она лишь временно нейтрализует кислоту, но вызывает дополнительное газообразование.

Исторический контекст

Ещё в античные времена Гиппократ писал о "ветрах в животе" как о следствии неумеренного питания и плохого переваривания. В XIX веке газообразование считали проявлением "желудочной слабости", а сегодня врачи знают: главная причина — ферментативная недостаточность и избыток определённых углеводов. Современная диета с обилием сладких фруктов и искусственных добавок лишь усиливает проблему.

Три интересных факта