Председатель Совета по развитию потребительского рынка Александр Борисов рассказал о нюансах, которые могут возникнуть при покупке продуктов на рынке.
- На специализированных рынках мясо продается только там, где есть постоянно действующие прилавки, расположенные как стационарные объекты с наличием санитарной службы. Поэтому здесь даже бессмысленно обращаться с документами, без них они не смогут продавать.
По поводу же домашних овощей эксперт сообщил о необходимой системе регистрации для всех продавцов. При подаче электронной заявки для продажи собственной продукции необходимо подтвердить не только наличие товара, но и его происхождение.
- Что касается Москвы и тех мест, где официально организована торговля, тут я не вижу никакой проблемы с происхождением товара. Она всегда обязательно описывается при электронной регистрации торгующего субъекта. А если речь идет о тех, кто вне вот этих официально разрешенных мест продажи, то это уже ответственность самого покупателя.
При этом специалист не рекомендует покупателям перекладывать всю ответственность на продавца: по словам Борисова, покупатель должен позаботиться о себе и сам. В целом же, покупки на ярмарках и рынках не несут большого риска, но при этом осторожность отменять не стоит.
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