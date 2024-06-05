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Как правильно рыбачить: законы для рыбаков
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:25

Как правильно рыбачить: законы для рыбаков

Летняя рыбалка - особенное удовольствие, без которого часто не обходится отдых на природе. Как грамотно пользоваться водными ресурсами и не получить штраф, рассказал Семен Шадрин, эксперт по рыбалке, призер первого Чемпионата России по спиннингу в 2000 году.

В первую очередь Шадрин уточнил, что в каждом регионе могут быть собственные законы. Однако общепринятые действуют везде. Так, например, нельзя ловить рыбу в нерестовый период, однако стоить обратить внимание, что везде он свой. Разрешается лишь использование удочки с одним крючком, не более того, а нерестовую рыбу брать нельзя.

Есть и нормативы. Некоторые виды необходимо отпускать, чтобы не получить штраф. В каждом регионе - свой вид редких рыб.

- На севере лососевые. Здесь у нас речная рыба, - говорит Шадрин.

Пояснил эксперт и запреты на методы ловли, например использование дополнительных приспособлений.

- Это джиг-головки. Это такая определенная приманка для ловли рыбы. Она была запрещена, - подчеркнул Шадрин. - Она может стать браконьерской снастью, когда человек не ловит рыбку, а багрит.

Браконьерство стало еще одной проблемой. По его словам, в стране сейчас разгул незаконной ловли рыбы.

- Я сторонник платной рыбалки. Не в том, что должны быть платные регионы, а чтобы человек покупал лицензию, - подчеркнул он. - Жалко. Обидно. Рыбы нет. Становится рыбы меньше.

Фото: Smartiejl/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

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