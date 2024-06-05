Летняя рыбалка - особенное удовольствие, без которого часто не обходится отдых на природе. Как грамотно пользоваться водными ресурсами и не получить штраф, рассказал Семен Шадрин, эксперт по рыбалке, призер первого Чемпионата России по спиннингу в 2000 году.
В первую очередь Шадрин уточнил, что в каждом регионе могут быть собственные законы. Однако общепринятые действуют везде. Так, например, нельзя ловить рыбу в нерестовый период, однако стоить обратить внимание, что везде он свой. Разрешается лишь использование удочки с одним крючком, не более того, а нерестовую рыбу брать нельзя.
Есть и нормативы. Некоторые виды необходимо отпускать, чтобы не получить штраф. В каждом регионе - свой вид редких рыб.
- На севере лососевые. Здесь у нас речная рыба, - говорит Шадрин.
Пояснил эксперт и запреты на методы ловли, например использование дополнительных приспособлений.
- Это джиг-головки. Это такая определенная приманка для ловли рыбы. Она была запрещена, - подчеркнул Шадрин. - Она может стать браконьерской снастью, когда человек не ловит рыбку, а багрит.
Браконьерство стало еще одной проблемой. По его словам, в стране сейчас разгул незаконной ловли рыбы.
- Я сторонник платной рыбалки. Не в том, что должны быть платные регионы, а чтобы человек покупал лицензию, - подчеркнул он. - Жалко. Обидно. Рыбы нет. Становится рыбы меньше.
Фото: Smartiejl/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
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