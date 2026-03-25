Банановые оладьи в меню школьников: Рязань делает шаг к новому стандарту школьного питания

В Рязани обновили перечень блюд для учащихся общеобразовательных школ, включив в него нетипичные для столовых позиции. 25 марта 2026 года представители городской администрации анонсировали появление в рационе детей банановых оладий и традиционного иван-чая. Разработкой новых рецептур занимались технологи муниципального предприятия "Детское питание". Пилотная дегустация организована в стенах школы №21, где качество продуктов и вкусовые характеристики оценили родители учеников. По результатам тестирования специалисты планируют внести коррективы в текущее школьное меню.

Особенности обновленного рациона

Помимо десертных позиций, в тестовое меню вошли блюда, направленные на поддержание энергетического баланса школьников в течение дня. В перечень включили картофельный суп с горохом, приготовленный на курином бульоне, а также овощной салат из белокочанной капусты и моркови. Утренний рацион дополнят двумя видами молочных каш и двумя вариантами бутербродов: с твердым сыром и шоколадным маслом.

Для поддержания иммунитета детей в программу питания добавили витаминизированный напиток. Полдник также претерпел изменения и теперь включает пряники, свежие яблоки и порционные йогурты. Такой набор продуктов призван разнообразить привычное питание школьников, оставаясь при этом в рамках установленных норм.

Внедрение таких ингредиентов, как бананы в оладьях, требует от поваров строгого соблюдения температурного режима и технологий приготовления. Эксперты отмечают, что изменение привычных стандартов общепита помогает повысить интерес учащихся к приему пищи в столовых.

Роль родительского контроля

Процесс отбора блюд построен на взаимодействии администрации учебных заведений и родительских комитетов. Приглашенные на дегустацию в 21-ю школу представители семейной общественности смогли лично попробовать каждое блюдо и высказать свои соображения технологам предприятия. Такой подход позволяет оперативно выявлять слабые места в составе продуктов и вкусовых сочетаниях.

"Привлечение родителей к тестированию питания является важным этапом для улучшения качества услуг в школах. Это создает необходимый уровень прозрачности в процессах снабжения и приготовления еды для детей. Когда мнение семьи совпадает с технологическими расчетами, доверие к системе школьного питания растет. Подобные инициативы позволяют гибко реагировать на запросы общества, внедряя современные и полезные позиции в рацион" Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Участники мероприятия в ходе встречи активно обсуждали качество ингредиентов и подачу новых блюд. Сотрудничество с родителями в данном вопросе минимизирует риски возникновения претензий к качеству питания после массового внедрения новых рецептур.

Дальнейшая оптимизация питания

После завершения дегустации все присутствующие заполнили специальные оценочные анкеты. В них фиксировались замечания по вкусовым качествам продуктов, а также рекомендации по составу порций. Собранная информация передана специалистам-технологам для детального анализа.

Дальнейшая работа по корректировке меню будет опираться исключительно на полученные отзывы. Технологи взвесят все конструктивные предложения, чтобы адаптировать рацион под потребности детей различных возрастных групп. Только по завершении этих процедур будет принято решение о включении позиций в постоянное меню рязанских школ.

Муниципалитет планирует продолжать такую практику, считая диалог с родителями ключевым инструментом в повышении качества социальной инфраструктуры города. Это позволит сделать школьное питание более привлекательным и соответствующим современным стандартам здоровья.