Учеба нового формата: в Рязанской области развернули масштабную стройку образовательных центров

В Рязанской области за последние три года ввели в эксплуатацию четыре тысячи новых мест в образовательных учреждениях. О темпах строительства и планах развития школьной инфраструктуры рассказал губернатор Павел Малков во время ежегодного отчета перед региональным парламентом. В 2025 году власти сосредоточились на возведении крупных объектов в Рязани, Касимове и Рязанском округе. Параллельно правительство области запустило проект строительства флагманской школы для талантливых детей.

Масштабы школьного строительства

Региональное правительство планомерно наращивает темпы обновления материально-технической базы системы образования. За минувшие три года общая вместимость учебных площадей в области увеличилась на четыре тысячи мест. Это позволило снизить нагрузку на ряд переполненных городских школ и обеспечить современные условия для учащихся в активно развивающихся жилых кварталах.

Одним из ключевых проектов текущего цикла остается школа на 960 мест в Касимове. Строительные работы на объекте практически завершены, а ввод здания в полноценную эксплуатацию намечен на 2026 год. Качество и сроки сдачи находятся под пристальным контролем профильных ведомств, так как объект является важной частью социальной карты города.

Помимо региональных центров, в работу запущены площадки в Рязани и Рязанском округе, где в настоящий момент активно возводят пять общеобразовательных учреждений. Строительство призвано закрыть нехватку мест в условиях естественного демографического роста и перераспределения населения между районами. Эти меры нацелены на создание единого образовательного пространства с равным доступом к инфраструктуре.

Особенности флагманского центра

Отдельным пунктом повестки стала информация о флагманской школе, которая призвана стать интеллектуальным центром региона. Проектировщики предусмотрели создание основного корпуса на 800 человек и профильного кампуса, готового принять 300 учащихся. Архитектурное решение изначально учитывает возможность масштабирования: площадка позволяет в будущем достроить еще один жилой корпус аналогичной вместимости.

Сдача объекта запланирована на следующий год, после чего начнется процесс формирования образовательной среды. Инфраструктура школы проектировалась с прицелом на максимальную функциональность для реализации сложных академических программ. Ожидается, что запуск площадки существенно изменит ландшафт среднего образования в области.

Кадры и профильное обучение

Учебный процесс во флагманской школе будет выстроен вокруг технологических и естественно-научных дисциплин. Эти направления выбраны в качестве основных векторов обучения для подготовки будущих специалистов высокотехнологичных отраслей. Высокий запрос на качественную подготовку требует особого подхода не только к техническому оснащению, но и к подбору персонала.

Система найма педагогов будет базироваться исключительно на конкурсной основе, что предполагает строгий отбор кандидатов. К преподаванию привлекут ведущих учителей региона, способных работать с одаренными детьми по углубленным программам. Оценка профессиональных компетенций станет фильтром, обеспечивающим заданную планку качества обучения в новой школе.

Такой подход к формированию коллектива должен помочь в достижении высоких академических результатов. Власти рассчитывают, что концентрация сильных кадров и современной инфраструктуры позволит учащимся демонстрировать успехи на всероссийских интеллектуальных площадках. Школа обещает превратиться в точку притяжения для молодых талантов из разных муниципальных образований.