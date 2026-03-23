Миллиард на детское здоровье: в густонаселенном районе Рязани готовят к старту большую стройку

В Рязани начался поиск подрядчика для возведения нового корпуса детской поликлиники № 7, расположенного в микрорайоне Песочня. Информация о проведении соответствующих торгов появилась на портале государственных закупок 23 марта 2026 года. Начальная цена контракта, предполагающего строительство медицинского учреждения, оценена в 1,14 миллиарда рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до завершения марта, что станет первым этапом реализации проекта.

Особенности проекта и функционал

Будущее медицинское учреждение спроектировано как четырехэтажное здание, предназначенное для оказания широкого спектра услуг. Внутреннее пространство поликлиники разделят на функциональные блоки, среди которых предусмотрены центр для приема детей, зона для оказания неотложной медицинской помощи и лаборатория для проведения клинической диагностики.

Важным элементом станет создание полноценного реабилитационного блока, оборудованного бассейном для оздоровительных процедур. Такой подход позволит проводить восстановительное лечение на месте, не направляя пациентов в другие районы города. Проектные мощности здания рассчитаны на прием 400 человек в течение одной смены, что обеспечит высокую пропускную способность для жителей густонаселенного микрорайона.

Комплекс также предусматривает организацию прилегающей территории, где будет обустроена парковка на 14 автомобилей. Удобный доступ к зданию критически важен, учитывая специфику посещения поликлиники родителями с детьми. Архитектурные решения направлены на то, чтобы максимально эффективно использовать доступную площадь для нужд здравоохранения.

Локация и сроки реализации

Выбранный для строительства участок находится в Васильевском проезде, в непосредственной близости от школы № 75. Такое соседство выбрано не случайно, так как плотная жилая застройка в Песочне давно нуждалась в расширении доступности медицинских услуг. Расположение объекта сделает его удобным для посещения местными жителями.

Масштаб работ предполагает длительный строительный цикл, так как объект требует сложного оснащения инженерными системами и специализированным медицинским оборудованием. Согласно условиям, обозначенным в тендерной документации, финальной точкой работ станет 29 сентября 2028 года. До этой даты подрядчику предстоит не только возвести коробку здания, но и провести внутренние отделочные работы и монтаж оборудования.

В процессе реализации объекта основное внимание будет уделено соблюдению нормативов возведения общественных зданий. На текущий момент ведется отбор подрядной организации, способной выполнить поставленные задачи в строгом соответствии с проектной документацией. После подведения итогов торгов начнется активная фаза строительных работ, которая будет контролироваться профильными муниципальными ведомствами.

Экспертиза и развитие медицины

Развитие системы здравоохранения через создание таких крупных филиалов — стандартная практика, позволяющая разгрузить центральные городские учреждения. Наличие собственной диагностической базы и реабилитационного центра на базе поликлиники существенно меняет качество медицинской помощи для населения конкретного района. Инвестиции в размере более миллиарда рублей подчеркивают значимость проекта для социальной политики области.

"Создание новых поликлинических отделений в спальных районах города является логичным этапом развития городской среды. Высокая концентрация населения требует децентрализации медицинских услуг для обеспечения их шаговой доступности. Наличие в подобных проектах реабилитационных блоков и современных диагностических центров крайне важно для ранней профилактики детских заболеваний. Такая инфраструктура позволяет существенно повысить качество ежедневной жизни в рамках конкретного муниципального образования". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Данная инициатива соответствует планомерному развитию инфраструктуры Рязани, о чем свидетельствует внимание властей к размещению тендеров на социально значимых объектах. Интеграция таких учреждений в ткань района позволяет сбалансировать нагрузку на имеющиеся мощности.