Уходящий в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рютте раскрыл, что американцы обратились к нему в январе 2023 года с просьбой стать новым генеральным секретарем НАТО, однако тогда он отклонил предложение, как сообщает портал Nu. nl.



Согласно информации агентства Франс Пресс от среды, Рютте был утвержден НАТО в качестве будущего генсека альянса.



В своем последнем выступлении в Палате представителей Нидерландов, Рютте рассказал, что предложение возглавить НАТО поступило к нему от американцев в 2023 году, что он отклонил, опасаясь возможных выборов в Нидерландах.



Однако после падения правительства в июле 2023 года он снова обратил внимание на эту возможность.

В сентябре 2023 года, по словам Рютте, у них снова состоялся контакт для обсуждения возможности назначения, но не уточнил, кто выступил инициатором этого обращения.



Согласно порталу, долгое время премьер Нидерландов анонсировал, что после завершения политической карьеры собирается заниматься преподавательской деятельностью.



Впрочем, в октябре Рютте впервые заявил о своем интересе к работе в НАТО на высшей должности.



Йенс Столтенберг, занимающий пост генсека НАТО с 2014 года, изначально должен был уйти с этой должности 1 октября 2022 года, однако лидеры стран альянса в марте 2022 года приняли решение о продлении его полномочий до 30 сентября 2023 года, а затем еще на один год. Его текущий срок заканчивается 1 октября 2024 года.

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