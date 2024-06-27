Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте будет усиливать анитироссийскую политику и поддержку Киева, чтобы доказать свою преданность США, рассказал NewsInfo.Ru политолог, военный эксперт Иван Коновалов.

"С одной стороны, Рютте ничем не отличается от Столтенберга. Но надо помнить, что Рютте — новый глава Североатлантического альянса. Соответственно, он будет проявлять большую активность. А в чем заключается эта активность? В усилении русофобских настроений, действий в поддержку нацистского Киева", — заявил эксперт.

По мнению Коновалова, Рютте будет эскалировать ситуацию. Ему нужно доказать Вашингтону, что он достоин нового поста и является достойным исполнителем американской воли, так как реальным руководителем НАТО являются США, подчеркнул политолог.

Коновалов отметил, что Рютте всегда отличался русофобскими настроениями.

"Но прежде всего логика развития событий обязывает его усиливать активность на своем новом посту", — подытожил эксперт.

Напомним, что в среду НАТО утвердила кандидатуру Марка Рютте на пост генерального секретаря альянса вместо Йенса Столтенберга. До этого голландский политик в течение 14 лет возглавлял правительство Нидерландов. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда РФ Виктор Бондарев назвал назначение Рютте генсеком НАТО "ужесточением политики Запада по отношению к России".

Фото: president.gov.ua/Президент Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).