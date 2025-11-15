Ржавеют быстрее, чем едут: топ-6 внедорожников с проблемами кузова

Внедорожники — это те автомобили, которые созданы для того, чтобы легко справляться с трудными условиями, будь то грязные дороги или каменистые участки. Однако несмотря на свою проходимость, они часто сталкиваются с одной большой проблемой — коррозией. Особенно если при производстве сэкономили на металле, защите швов или грунте. В таких условиях ржавчина может быстро захватить кузов. В этой статье мы рассмотрим автомобили, которые, несмотря на свою техническую выносливость, поддаются ржавчине раньше, чем хотелось бы. Мы собрали топ-6 моделей внедорожников, которые имеют проблемы с кузовной коррозией, и подробно разберемся, на каких частях кузова чаще всего появляется ржавчина.

SsangYong Rexton

Рамный внедорожник SsangYong Rexton второго поколения, выпускавшийся с 2006 по 2012 год, унаследовал от своего предшественника несколько серьёзных проблем с коррозией. В первую очередь это касается кузовных частей, которые не были достаточно защищены от воздействия внешней среды. Мало того что заводское покрытие оказалось тонким и легко повреждающимся, так ещё и сама оцинковка кузова не была полной, что способствовало быстрому появлению ржавчины.

Уже через 3-5 лет эксплуатации многие владельцы начинают замечать пятна ржавчины в области порогов, дверей, арок и задней двери. Эти места часто подвергаются воздействию грязи, воды и соли, что ускоряет процесс коррозии. Особенно быстро ржавеют скрытые полости, где герметик отслаивается, а влага проникает в кузов. С течением времени, особенно к 6-8 годам, коррозия охватывает сварные швы и может проникнуть в раму. При отсутствии должной антикоррозийной защиты это становится особенно заметным на 100 000 километрах пробега.

Nissan Pathfinder

Nissan Pathfinder третьего поколения (2004-2014 годы выпуска) является классическим примером рамного внедорожника, который, несмотря на свою техническую надёжность, страдает от проблем с кузовом. В этой модели металл кузова лишь частично оцинкован, а лакокрасочное покрытие оставляет желать лучшего. Даже небольшие повреждения лакокрасочного слоя становятся очагами для возникновения коррозии.

Проблемы с ржавчиной начинают проявляться через 4-6 лет эксплуатации. В первую очередь коррозия появляется на нижних кромках дверей, арках и багажной двери. Ржавчина активно развивается в местах, где герметик отслаивается, а также под декоративными накладками. Со временем процесс коррозии ускоряется, и уже через 7-10 лет появляются очаги ржавчины в сварных швах, а также на лонжеронах и местах крепления кузова.

Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport — ещё один внедорожник, который в первые годы эксплуатации часто сталкивается с проблемами с коррозией. Особенно это касается модели 2008-2016 годов выпуска. Несмотря на наличие заводской антикоррозийной обработки, краска и лак у этой модели довольно быстро повреждаются, особенно в местах, где кузов подвергается воздействию грязи и гравия.

Коррозия появляется уже через 3-5 лет, и в первую очередь страдают кромки дверей, пороги и арки. Влага скапливается в скрытых полостях, что приводит к образованию ржавчины на швах и в местах соединения различных частей кузова. Проблемы также возникают на крышке багажника, где ржавчина появляется под хромированными накладками, а также в местах вокруг рамки лобового стекла, где лак легко трескается.

УАЗ Патриот

УАЗ Патриот — российский внедорожник, который, как и другие модели отечественного производства, в первых версиях страдал от быстрого появления коррозии. Однако с тех пор компания сделала значительные улучшения в процессе производства, и новые модели уже не так подвержены ржавчине. Несмотря на улучшенную защиту кузова, проблемы с коррозией всё ещё могут проявляться на арках, порогах и нижней части кузова в первые 3-5 лет эксплуатации.

С 2014 года УАЗ Патриот получил катафорезное грунтование и более качественное покрытие, что позволило значительно замедлить процесс ржавления. Однако, несмотря на улучшения, даже у современных автомобилей влага и реагенты могут воздействовать на кузов, особенно в местах, где покрытия могут быть повреждены. В последних моделях кузов стал более защищённым, и ржавчина проявляется гораздо реже.

Great Wall Hover

Great Wall Hover, китайский внедорожник, часто подвергается ржавчине из-за плохого качества металла и недостаточной защиты кузова. Несмотря на несколько рестайлингов и улучшений, коррозия появляется уже через 3-5 лет после начала эксплуатации. В первую очередь это касается таких частей кузова, как дверцы, пороги, арки и багажная дверь, где краска и грунт не всегда обеспечивают необходимую защиту от внешней среды.

Со временем проблемы с коррозией становятся всё более заметными, особенно в местах стыков панелей и вокруг молдингов. В 5-7 лет эксплуатации ржавчина уже охватывает нижнюю часть кузова, арки и места на капоте, где покрытие начинает отслаиваться. Рама автомобиля тоже страдает от ржавчины, что становится особенно заметным в районе креплений кузова и задних рессор.

Chevrolet Niva

Chevrolet Niva — ещё один пример внедорожника, у которого коррозия является одной из наиболее частых проблем. Модели, выпущенные до 2009 года, ржавели достаточно быстро, особенно в таких местах, как пороги, дверцы и арки. Пластиковые накладки и уплотнители служили отличным укрытием для влаги, что усугубляло проблему.

После рестайлинга 2009 года завод улучшил качество лакокрасочного покрытия, что помогло замедлить появление ржавчины, но она всё равно возникает в первых 3-5 лет эксплуатации, особенно в местах, где лак и герметик не обеспечивают достаточной защиты. На более свежих моделях, таких как Lada Niva Travel, антикоррозийные свойства улучшены, но регулярный уход за кузовом всё ещё необходим, чтобы избежать появления ржавчины в будущем.

Сравнение моделей

Модель Годы выпуска Проблемные места Время появления ржавчины SsangYong Rexton 2006-2012 Пороги, двери, арки, рама 3-5 лет Nissan Pathfinder 2004-2014 Двери, багажник, лонжероны 4-6 лет Mitsubishi Pajero Sport 2008-2016 Двери, арки, пороги, швы 3-5 лет УАЗ Патриот 2005-н.в. Арки, пороги, кузов 3-5 лет Great Wall Hover 2005-2019 Двери, арки, рама 3-5 лет Chevrolet Niva 2002-н.в. Пороги, двери, арки 3-5 лет

Советы шаг за шагом

Шаг Действие Регулярная мойка Мойте автомобиль после каждой поездки в грязь или снег. Осмотр кузова Проверяйте места под пластиковыми накладками, в арках и на порогах. Обновление антикоррозийной обработки Периодически обновляйте антикоррозийную защиту, особенно на старых моделях. Использование защитных пленок Наносите защитные пленки на чувствительные части кузова для предотвращения сколов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Пренебрежение регулярной мойкой и осмотром кузова.

Последствие: Быстрое появление ржавчины на порогах и арках.

Альтернатива: Регулярная мойка и своевременный осмотр кузова. Ошибка: Необновление антикоррозийной защиты.

Последствие: Разрушение металла и ухудшение внешнего вида.

Альтернатива: Регулярное обновление антикоррозийной обработки.

А что если…

Что делать, если коррозия уже начала появляться? В этом случае важно как можно быстрее провести антикоррозийную обработку кузова. Чем раньше вы обратите внимание на проблему, тем легче будет её решить.

Плюсы и минусы

Модель Плюсы Минусы SsangYong Rexton Хорошая проходимость, мощный двигатель Проблемы с кузовом, ржавчина быстро появляется Nissan Pathfinder Прочная рама, хорошие внедорожные качества Электрика и кузов подвержены коррозии Mitsubishi Pajero Sport Надёжность, хорошая проходимость Быстро появляется ржавчина на кузове УАЗ Патриот Хорошая проходимость, улучшения в кузове Неидеальная защита от коррозии, требует ухода Great Wall Hover Доступная цена, хорошая проходимость Проблемы с кузовом, быстро появляется ржавчина Chevrolet Niva Низкая цена, хорошая проходимость Быстро появляется ржавчина, требуется регулярный уход

FAQ

Как выбрать внедорожник с минимальными проблемами с коррозией?

Выбирайте модели с полной оцинковкой кузова и качественным лакокрасочным покрытием. Сколько стоит антикоррозийная обработка?

Стоимость зависит от модели автомобиля, но обычно она варьируется от 5 000 до 15 000 рублей. Что лучше: отечественные или зарубежные внедорожники с точки зрения коррозии?

Зарубежные автомобили обычно имеют лучшую защиту от коррозии, но отечественные модели с последними улучшениями тоже могут быть достаточно выносливыми.

Мифы и правда

Миф: Коррозия на внедорожниках появляется только в первые годы эксплуатации.

Правда: Ржавчина может развиваться даже на более старых моделях, если за ними не ухаживать должным образом. Миф: Антикоррозийная обработка решает все проблемы с ржавчиной.

Правда: Она значительно замедляет процесс, но не избавляет от него полностью, особенно если покрытие повреждено.

Интересные факты

Самые устойчивые к коррозии автомобили имеют кузова, полностью оцинкованные по заводской технологии. Водители внедорожников часто пренебрегают регулярным осмотром кузова, что приводит к ускоренному появлению ржавчины. Качество лакокрасочного покрытия напрямую зависит от страны производителя и применяемых технологий.

Исторический контекст