Иван Рогов Опубликована сегодня в 15:27

Российский электрофургон в стиле Cybertruck выехал на дороги — что скрывает проект Russo-Balt

На рынке электромобилей всё чаще появляются проекты, которые берут знакомую футуристичную эстетику и переносят её в новый формат. В России таким примером стал электрический фургон, внешне напоминающий Tesla Cybertruck: рубленые линии, "голый" металл и светодиодные полосы. Причём это не просто концепт — прототип уже видели на дорогах. Об этом сообщает Motorpasión.

Возрождение Russo-Balt и планы на 2027 год

Модель называется Russo-Balt F200 EV: стартап возвращает историческое имя Русско-Балт — бренда, существовавшего в 1869–1918 годах. Компания заявляет о производстве под заказ и называет дату первых поставок — январь 2027 года. При этом пока не раскрыто, сколько машин планируют выпускать и с какой скоростью, а именно эти цифры обычно определяют, останется ли проект нишевым или сможет стать стабильным продуктом.

Дизайн из нержавейки и "кибер"-детали

Сходство с Cybertruck заметно в каждом элементе: неокрашенные панели из нержавеющей стали, острые грани, квадратные колёсные арки, светодиодная линия спереди и сзади. Панели, по описанию, сваривают вручную, делая ставку на "честный" индустриальный образ без краски. Тем, кто не хочет металлический вид, предлагают полиуретановые винилы разных цветов — по сути, быстрый способ сменить стиль без перекраски.

Что известно о технике

Для крупного фургона необычна заявленная монококовая конструкция вместо классической рамы. Грузоподъёмность называют до 1000 кг. Габариты — около 5,95 м в длину, 2 м в ширину и 2,5 м в высоту, так что внутри, как отмечается, можно стоять в полный рост. Силовая установка электрическая: передний мотор на 200 л. с. и аккумулятор 115 кВт·ч, а запас хода производитель оценивает "до 400 км". Заявлена быстрая зарядка постоянным током, порт расположен на переднем крыле.

Оснащение, цена и следующий шаг

В стандартном наборе указаны ABS, ESP, климат-контроль, задняя пневмоподвеска и камеры кругового обзора. В комплектации много подогревов — сидений, руля, зеркал и даже стеклоочистителей, а мультимедиа управляется через 14-дюймовый экран с локальными сервисами вроде Rutube, VKvideo и Яндекса. Цена названа на уровне 6,5 млн рублей, бронь предлагается за небольшой возвратный депозит около 120 евро.

Самое громкое обещание — 100-летняя гарантия на кузов из нержавеющей стали, которая выглядит эффектно, но неизбежно вызывает вопросы о том, как именно она будет подтверждаться на практике.

За проектом стоит команда с опытом работы с нержавейкой: раньше они производили диспенсеры, а теперь переносят эти навыки в поштучную сборку. В планах также более мощный F400 с бензиновым удлинителем хода и полным приводом, что намекает на желание развивать линейку. Главная интрига теперь не в внешности, а в том, сможет ли стартап превратить яркий прототип в предсказуемое производство и реальный сервис для будущих владельцев.

