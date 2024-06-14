В России будет происходить китаизация национального государственного языка России. О приближающейся тенденции поведал замглавы Института языкознания Российской академии наук (ИЯ РАН) Игорь Исаев, его речь цитирует ТАСС.

Игорь Исаев заявил, что уже сегодня можно заметить большой скачок доли россиян, которые используют в своей речи элементы чужого языка. Тип языкового изменения, при котором диалект поддаётся изменениям в результате контакта с другим языком, по мнению эксперта, начался из-за необходимости адаптироваться в условиях меняющихся географических параметров.

Эксперт утверждает, что русский язык всё больше заполняется национальным государственным языком Китая. Он поделился моментом из своей жизни, когда ехал в автомобиле, и осознал, что в личном словаре резко появились такие слова, как "Чанганы", "Ли" и многие другие заимствования. По его мнению, происходящее проникновение китайского языка в отечественный русский должно приобрести своё определённое название.

Четыре месяца назад эксперты из Института языкознания РАН написали в документе "Список языков России в итогах Всероссийской переписи населения", что в России существует 6 мёртвых и дремлющих языков, сообщил РБК. Мероприятие по сбору данных о численности населения, проведённое три года назад, выявило, что в Российской Федерации насчитывается свыше 150 языков, которыми пользуются граждане. Однако на вопрос, какие конкретно языки россияне используют в своей речи, многие назвали те, что эксперты считают мёртвыми.

Фото: World Imaging (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)