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Генерал Катер: Русская армия успешно продвигается по всему фронту
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:17

Генерал Катер: Русская армия успешно продвигается по всему фронту

Российская армия успешно двигается вперед по всей линии фронта, заявил в прямом эфире канала Welt экс-генерал Бундесвера Роланд Катер.

По словам его, русские одерживают верх.

Катер отметил особое продвижение российских военных в Харьковской области. Он подчеркнул, что вооруженные силы Украины продолжают сталкиваться со серьезными препятствиями. Российские военные активно продвигаются в Харьковской области уже несколько дней.

12 мая Министерство обороны объявило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В начале недели стало известно, что российские военные освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Во вторник глава администрации Харьковской провинции Виталий Ганчев передал информацию о том, что Вооруженные силы России контролируют запад и северное направление Волчанска. По его данным, в скором времени военная группировка "Север" приступит к освобождению поселка Липцы.

Фото: www. vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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