Президент Российской Федерации, Владимир Путин, отметил, что события в США являются их внутренней проблемой, хотя заинтересованность России в происходящем существует.
Путин подчеркнул, что, несмотря на интерес к происходящему, это именно внутреннее дело другой страны.
Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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