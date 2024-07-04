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Происходящее в США интересно России, но это их внутренние дела
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Происходящее в США интересно России, но это их внутренние дела

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, отметил, что события в США являются их внутренней проблемой, хотя заинтересованность России в происходящем существует.

Путин подчеркнул, что, несмотря на интерес к происходящему, это именно внутреннее дело другой страны.

Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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Общество

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