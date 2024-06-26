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Россияне вошли в топ-3 покупателей недвижимости в ОАЭ, уступив Индии и Великобритании
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:39

Россияне вошли в топ-3 покупателей недвижимости в ОАЭ, уступив Индии и Великобритании

Россияне в 2024 году вошли в тройку лидеров по покупке недвижимости в ОАЭ, уступив лишь Индии и Великобритании. Особый рост интереса россиян наблюдается в сегменте коммерческой недвижимости: если в первой половине 2023 года основной целью покупок было личное проживание (52% сделок), то в аналогичный период 2024 года акцент сместился на инвестиции, составив 72%.

Основные рынки, где сосредоточены сделки, — это Дубай, Абу-Даби и Рас-Аль-Хайма. Помимо ОАЭ, россияне активно интересуются недвижимостью в Венгрии, Кипре и Таиланде, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Evnt007 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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