Россияне в 2024 году вошли в тройку лидеров по покупке недвижимости в ОАЭ, уступив лишь Индии и Великобритании. Особый рост интереса россиян наблюдается в сегменте коммерческой недвижимости: если в первой половине 2023 года основной целью покупок было личное проживание (52% сделок), то в аналогичный период 2024 года акцент сместился на инвестиции, составив 72%.

Основные рынки, где сосредоточены сделки, — это Дубай, Абу-Даби и Рас-Аль-Хайма. Помимо ОАЭ, россияне активно интересуются недвижимостью в Венгрии, Кипре и Таиланде, сообщает ТАСС.

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