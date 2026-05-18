Российский след в Турции: кто и зачем скупает квартиры на побережье

В апреле 2026 года рынок жилой недвижимости Турции остался под пристальным вниманием наших соотечественников. Пока в Стамбуле и Анталье начинался предсезонный ажиотаж, россияне оформили 263 сделки купли-продажи квартир и частных домов. Это число, на первый взгляд скромное, в очередной раз вывело граждан России в абсолютные лидеры среди всех иностранных покупателей в республике. Рынок, который переживал разные периоды охлаждения, продолжает работать как сложный механизм, где личные предпочтения покупателей накладываются на экономические корректировки отчетности Турецкого статистического института.

"Подобная активность обусловлена не только стремлением к релокации, но и поиском понятных активов для долгосрочного вложения. При выборе объекта в курортных локациях важно смотреть не на фасадную часть, а на инженерную подготовку фундамента и качество гидроизоляции. Часто клиенты очаровываются близостью к пляжу, игнорируя риски влажного климата, которые могут превратить ремонт в бесконечный процесс. Здравый подход подразумевает проверку всех коммуникаций до подписания акта приема-передачи", — предостерёг строитель Михаил Волков.

Статистика и лидерство

Россияне удерживают пальму первенства по покупке жилья в Турции стабильно с апреля 2022 года. Апрельские показатели 2026 года закрепили статус-кво: вслед за нашими гражданами в рейтинге активности расположились покупатели из Китая, закрывшие 110 сделок, и Ирана, на чью долю пришлось 100 объектов. В совокупности иностранные инвесторы приобрели 1516 единиц жилого фонда по всей территории Турции.

Разрыв между первым и вторым местом наглядно показывает, что интерес к турецким квадратным метрам среди россиян носит системный характер. Даже если общие показатели рынка недвижимости подвержены сезонным колебаниям, спрос остается устойчивым. Для сравнения, по итогам всего 2025 года наши соотечественники выкупили 3,64 тысячи объектов, подтверждая долгосрочный интерес как к городским квартирам, так и к курортному сегменту.

Динамика иностранных инвестиций

Если анализировать цифры за три года, можно заметить закономерность: апрель традиционно не является месяцем-рекордсменом. Объем сделок в этот период колеблется в диапазоне 1,4-1,5 тысячи контрактов, что заметно ниже показателей конца года, когда количество договоров достигает 2,6-2,7 тысяч. Такая цикличность связана с планированием покупок, которые многие приурочивают к завершению финансового года или открытию туристического сезона.

Доля иностранных граждан в общем объеме продаж жилья в республике остается сдержанной — порядка 1,2%. Это говорит о том, что основной оборот недвижимости поддерживают локальные покупатели, а иностранный спрос выступает дополнительным, но не определяющим вектором. Выбирать жилье, ориентируясь лишь на популярный район, — тактика рискованная, требующая анализа вторичного рынка и потенциала ликвидности объекта в будущем.

"При оформлении пространства в новой квартире покупатели часто совершают ошибку, перегружая жилье избыточным декором. В условиях турецкого климата важно отдавать предпочтение материалам, устойчивым к солнечному воздействию и перепадам температур. Функциональность всегда выигрывает у сиюминутных дизайнерских решений, особенно если планируется последующая аренда. Грамотное зонирование позволяет сделать даже небольшую квартиру максимально комфортной", — разъяснила дизайнер интерьеров Елена Маркова.

Ответы на ваши вопросы

Изменилась ли активность россиян по сравнению с прошлым годом?

Показатели остаются стабильно высокими, позволяя российским покупателям удерживать лидирующую позицию с 2022 года.

Какие страны, кроме России, активно скупают жилье в Турции сейчас?

Значимый спрос демонстрируют граждане Китая и Ирана, занимающие вторую и третью строчки рейтинга соответственно.

Сколько всего сделок с иностранцами происходит в апреле?

Статистика показывает около 1,5 тысячи договоров, что является типичным уровнем межсезонья.

Стоит ли ожидать роста спроса к концу года?

Исторические данные подтверждают пиковые продажи именно в финальные месяцы календарного года, когда объемы сделок почти удваиваются.

