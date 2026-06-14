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Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 8:31

Всего одно движение на коврике: как за 7 дней заставить мышцы кора и боков мощно включиться в работу

В прошлом месяце мой знакомый, страстный любитель фитнеса, решил встряхнуть свой тренировочный режим. Он засел за упражнение под названием "русские твисты", собираясь делать по 70 повторений ежедневно в течение недели. Мысль была простой: немного вращать корпусом, держа ноги в воздухе, и вот он, пресс как у греческого бога. На деле же оказалось, что такая, казалось бы, элементарная задача требует куда больше выносливости и дисциплины, чем он ожидал. Его история — отличное напоминание, что даже привычные движения могут преподнести сюрпризы.

"Русские твисты — это отличное упражнение для развития силы и стабилизации кора. Оно прорабатывает не только прямые, но и косые мышцы живота, которые отвечают за повороты туловища. Главное — не спешить и чувствовать работу мышц, а не просто махать руками. Часто новички слишком сильно нагружают шею или делают рывковые движения, чего следует избегать".

Фитнес-тренер, специалист по силовым и общефизическим тренировкам Артём Кравцов

Что такое русские твисты

Это упражнение, которое целенаправленно нагружает косые мышцы живота и весь мышечный корсет. Его суть — в скручивании корпуса из положения сидя. Важно сохранять спину прямой, а ноги слегка приподнятыми над полом, что требует определённой силы и баланса. Задача — дотянуться руками до пола поочерёдно с каждой стороны, плавно вращая туловище.

Правильная техника выполнения — ключ к безопасности и эффективности. Многие путают русские твисты с обычными скручиваниями, забывая о вращательной составляющей. По сути, это движение имитирует естественные повороты тела, необходимые в повседневной жизни, например, при переноске тяжестей или резких маневрах. Работа над этими мышцами помогает стабилизировать позвоночник и улучшить осанку.

Первые дни: трудности адаптации

Начало эксперимента ознаменовалось открытием: 70 ежедневных твистов — это вам не шутки. Уже после первой тренировки тело отреагировало непривычной усталостью. Мышцы кора и боков буквально горели, напоминая о себе на протяжении всего дня. Даже простые движения, вроде наклона или поворота, вызывали дискомфорт.

Первые пару дней были посвящены борьбе с собственным телом. Тренировки требовали значительного волевого усилия, а каждое повторение давалось с трудом. Мышцы, привыкшие к другому ритму, явно протестовали против такой интенсивной нагрузки. Ощущение напряжения сохранялось даже спустя несколько часов после занятий, что требовало внимательного подхода к восстановлению.

Середина недели: прогресс и дискомфорт

К третьему дню тело начало адаптироваться. Движения стали более плавными, а 70 повторений уже не казались таким уж непреодолимым барьером. Однако жжение в косых мышцах никуда не делось, напоминая о себе с каждой тренировкой. Фокус сместился с преодоления боли на правильное выполнение техники.

Критически важным оказалось внимание к растяжке. После каждой тренировки выполнялись упражнения на проработку мышц живота и спины, что помогало снять излишнее напряжение и предотвращало скованность. Этот этап продемонстрировал, что прогресс в тренировках часто сопровождается необходимостью находить баланс между нагрузкой и восстановлением, иначе перетренированность не заставит себя ждать.

Конец эксперимента: заметные изменения

К финишу недели эксперимент принёс видимые результаты. Косые мышцы живота и мышцы кора стали ощутимо крепче, способствуя более плоскому и подтянутому прессу. Выносливость заметно выросла: 70 повторений теперь выполнялись гораздо быстрее и увереннее, без прежнего напряжения.

Само упражнение стало выполнять легче, а уверенность в движениях возросла. Экспериментатор отметил, что тело стало более отзывчивым на нагрузку. Этот результат подтверждает: регулярная, хоть и интенсивная, практика даёт свои плоды. Для тех, кто только начинает, важно подобрать комфортное количество повторений, чтобы избежать травм и освоить правильную технику. Стоит также помнить, что здоровье позвоночника - это основа любых силовых упражнений.

"Упражнения на кор, как русские твисты, не только формируют красивый рельеф, но и играют колоссальную роль в поддержании здоровья спины и предотвращении травм. Когда мышцы кора сильные, они лучше стабилизируют позвоночник во время любой активности, будь то спорт или бытовые задачи. Главное — это системность и правильная техника, чтобы не навредить себе, особенно в жаркую погоду, когда организм и так испытывает дополнительные нагрузки".

Фитнес-тренер, эксперт по тренировочным программам и поддержанию формы Анастасия Белова

FAQ: ответы на вопросы

Можно ли делать русские твисты каждый день?
Да, если вы следите за техникой и прислушиваетесь к своему телу. Для начала лучше выбрать меньшее количество повторений и постепенно его увеличивать.
Нужно ли держать ноги абсолютно прямыми?
Нет, небольшое сгибание в коленях допускается. Главное — сохранять устойчивость и не использовать инерцию для выполнения движения.
Что делать, если болит спина?
Прекратите выполнение упражнения. Возможно, вы делаете его с неправильной техникой или нагрузка слишком велика. Проконсультируйтесь со специалистом. Упражнения на баланс часто помогают укрепить кор без лишней нагрузки.

Проверено экспертом: фитнес-тренер, специалист по силовым и общефизическим тренировкам Артём Кравцов

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Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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